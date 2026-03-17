Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ της ΑΕΚ βρέθηκε στις κλήσεις της εθνικής Βουλγαρίας μαζί με τον Άλεξ Πέτκοφ της Κηφισιάς. Εκτός έμεινε ο αρχηγός Κίριλ Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ.

Ο προπονητής της εθνικής Βουλγαρίας, Αλεκσάνταρ Ντιμιτρόφ αποφάσισε να μην καλέσει τον αρχηγό της ομάδας, Κίριλ Ντεσπόντοφ (60 συμ. 15 γκολ) για τα προσεχή φιλικά του Μαρτίου, σε μία προσπάθεια να δει δοκιμάσει μερικούς νέους ποδοσφαιριστές και ταυτόχρονα να μην επιβαρύνει τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, που επέστρεψε πριν λίγες μέρες από τραυματισμό.

Στον αντίποδα κανονικά κλήθηκαν τόσο ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ της ΑΕΚ όσο και ο Άλεξ Πέτκοφ της Κηφισιάς. Ο 20χρονος δεξιός μπακ της «Ένωσης» έχει 3 συμμετοχές με την ανδρική ομάδα ενώ ο 26χρονος στόπερ του κλαμπ των βορείων προαστίων μετράει 17 εμφανίσεις με το εθνόσημο.

Η Βουλγαρία θα συμμετάσχει σε φιλικό τουρνουά, που θα λάβει χώρα στην Ινδονησία και θα αντιμετωπίσει πρώτα τα Νησιά του Σολομόντα στις 27 του Μαρτίου και τρεις μέρες μετά είτε την οικοδέσποινα είτε τον Άγιο Χριστόφορο και Νεβίς νησιά.