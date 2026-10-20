Λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά», κάνει η Κηφισιά Tutu Deals με ανακοίνωση της ζητώντας να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία των διαιτητών.

Η ομάδα του Λέτο γνώρισε την ήττα στην εντός έδρα αναμέτρηση έχοντας έντονα παράπονα για τη διαιτησία στο παιχνίδι με τον Άρη (2-1) . Έτσι η Κηφισιά Tutu Deals λίγα 24ωρα μετά το ματς εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για όσα διαδραματίστηκαν στην Λεωφόρο.

Συγκεκριμένα η ομάδα των βορείων προαστίων στέκεται κυρίως σε δύο φάσεις, θεωρώντας όπως τονίζει δεν υπήρξε η ίδια αντιμετώπιση. Από τη μία, η επανάληψη του πέναλτι του Μπρούμα και από την άλλη, το χτύπημα με τις τάπες στο κεφάλι του Αμπάντα, για το οποίο η Κηφισιά τόνισε πως δεν υπήρξε καμία τιμωρία.

Μάλιστα, στην εν λόγω ανακοίνωσή της αναφέρει πως έψαξε αντίστοιχη περίπτωση επανάληψης πέναλτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, χωρίς ωστόσο να βρει κάτι.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της Κηφισιάς Tutu Deals:

«Αφήσαμε μια μέρα να περάσει από τον αγώνα με τον Άρη, για να μην θεωρηθεί ότι λειτουργούμε εν βρασμώ, μετά απ’ όσα είδαμε και ζήσαμε το βράδυ της Κυριακής.

Δυστυχώς όμως γίναμε μάρτυρες καταστάσεων και διαιτητικών αποφάσεων, που δεν δικαιολογούνται ούτε στο ελάχιστο από την στιγμή που υπάρχει το VAR. Αρκεί βέβαια οι έχοντες την ευθύνη, να το χρησιμοποιούν για να αποδίδουν δικαιοσύνη, βλέποντας πάντα με την ίδια οπτική γωνία τις αμφισβητούμενες φάσεις κι όχι για να… τρελαίνουν κόσμο!

Τι είδαμε λοιπόν; Δύο μέτρα και δύο σταθμά, ανάλογα τις φανέλες στον αγωνιστικό χώρο!

Από τη μία εξετάζεται με το μικροσκόπιο αν ο Τζέρεμι Αντόνισε πατάει την γραμμή την στιγμή της εκτέλεσης πέναλτυ (που δεν την πατάει όμως, γιατί σηκώνει το πόδι του στον αέρα πριν μπει στην περιοχή, κάτι που επιτρέπεται!) κι από την άλλη δεν εξετάζονται ούτε καν τα βασικά για ένα οφθαλμοφανες επικίνδυνο και εσκεμμένο χτύπημα στο κεφάλι με τις τάπες στον Λιρόι Αμπάντα, το οποίο ούτε καν τιμωρείται!

Όσο κι αν ψάξαμε μάλιστα, δεν βρήκαμε άλλη παρόμοια περίπτωση επανάληψης στην Ελλάδα. Αυτό τα λέει όλα…

Ελπίζουμε να μη χρειαστεί να επανέλθουμε για τέτοιου είδους διαιτητικά εγκλήματα, αλλά να τύχουμε (πιο) δίκαιων διαιτητικών αποφάσεων στο μέλλον και διαιτητές ή VARίστες που υποπίπτουν σε τέτοια λάθη να τιμωρούνται παραδειγματικά, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αναβαθμιστεί το δύσμοιρο ελληνικό ποδόσφαιρο, που τόσο πολύ αγαπάμε».