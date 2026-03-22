Λέτο: «Αδύνατο να διεκδικήσεις κάτι σε αυτό το γήπεδο όταν χάνεις από το 2ο λεπτό»

Η Κηφισιά πλήρωσε τα εφιαλτικά 26 λεπτά στον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ηττήθηκε με 3-0 και θα αγωνιστεί στα Play Out, έχοντας διαφορά 10 βαθμών από Πανσερραϊκό και Αστέρα AKTOR. Ο Σεμπάστιαν Λέτο στις δηλώσεις του μετά το ματς μίλησε για τη νοοτροπία της ομάδας, το γρήγορο γκολ του Γιόβιτς και τον λόγο πουέκανε διπλή αλλαγή στο 27ο λεπτό.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα της Cosmote TV

«Είναι αδύνατο σε αυτό το γήπεδο, απέναντι σε αυτή την ομάδα να διεκδικήσεις κάτι, όταν μπαίνεις στο παιχνίδι και από το 2ο λεπτό βρίσκεσαι πίσω στο σκορ.

Βρεθήκαμε να χάνουμε 2-0 στο πρώτο 20λεπτο, υποφέραμε ιδιαίτερα από την αριστερή πλευρά και δεν κάναμε τις σωστές επιλογές για να δημιουργήσουμε. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα νωρίς τις αλλαγές. Ξεκινήσαμε με ένα πέναλτι εις βάρος μας και ένα λάθος του τερματοφύλακα στη συνέχεια.

Αν δεν μπαίνεις με τη σωστή νοοτροπία και στο 100% σε κάθε μπαλιά, απέναντι σε μια τέτοια ομάδα θα υποφέρεις. Πήραμε ένα μάθημα και το καταλάβαμε ενόψει της συνέχειας».

Η συνέντευξη Τύπου του Σεμπάστιαν Λέτο

«Μόλις στο 5' βρεθήκαμε πίσω στο σκορ στην πρώτη κατάσταση που δημιούργησε ο αντίπαλος. Δεν ξεκινήσαμε με τη σωστή λογική. Χάναμε στο 15' με 2-0 και όταν ξεκινάς έτσι με ομάδες όπως η ΑΕΚ σε αυτό το γήπεδο είναι δύσκολο να διεκδικήσεις το οτιδήποτε. Είναι σημαντικό να πάρουμε το μάθημα που λάβαμε. Όταν δίνεις στον αντίπαλο τέτοια δώρα και δεν είσαι 100% τότε το πληρώνεις, ειδικά κόντρα σε μια ομάδα όπως η ΑΕΚ. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, ήταν υπέροχο παιχνίδι και φανταστική η ατμόσφαιρα».

Για τις δύο αλλαγές που έκανε στο 27': «Μόλις στο 2' ο αριστερός μπακ είχε κάρτα, ο εξτρέμ μου δεν είχε την απόδοση που έχει συνήθως και θέλω. Υποφέραμε από την αριστερή μας πλευρά και έπρεπε να κάνουμε αλλαγές για να προστατέψουμε την ομάδα και να βελτιώσουμε την εικόνα μας».

Για τους στόχους της Κηφισιάς: «Έχουμε δέκα βαθμούς διαφορά από τις τελευταίες ομάδες. Δεν σημαίνει κάτι. Αν μπούμε με τη λογική που είχαμε σήμερα θα υποφέρουμε και θα δυσκολευτούμε πολύ. Αν έχουμε τη νοοτροπία όπως με τον Βόλο ή όπως στα πρώτα 20 λεπτά με τον Παναιτωλικό θα πάρουμε βαθμούς, διαφορετικά θα έχουμε δύσκολο έργο για τη συνέχεια».

Για το ποιος έχει προβάδισμα για το πρωτάθλημα: «Θα είναι ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ έχει κάνει καλή σεζόν όπως και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Θα είναι απολαυστικό αλλά δεν μπορώ να πω ποιος είναι το φαβορί».