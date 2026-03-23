ΑΕΚ και Παναθηναϊκός οδήγησαν την κούρσα στον β' γύρο, ενώ τέταρτος είναι ο Ολυμπιακός. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ, ποιες ομάδες βελτιώθηκαν και το απίθανο στατιστικό για Άρη, Βόλο.

Ο δεύτερος γύρος έφερε ανατροπή στην κορυφή της Super League. Η τρίτη στο τέλος του πρώτου γύρου ΑΕΚ πήρε την πρώτη θέση από τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στην τρίτη θέση από τη δεύτερη.

Οι διαφορές τους δεν είναι μεγάλες και φυσικά αναμένονται τεράστια ματς στα playoffs. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο πρωτοπόρος την 13η αγωνιστική Ολυμπιακός, τερμάτισε τέταρτος στον δεύτερο γύρο! Στο δεύτερο μισό οι Πειραιώτες έχασαν 12 βαθμούς με τις ισοπαλίες κόντρα σε Κηφισιά, Άρη, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακό, ΑΕΛ Novibet και 3 με την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Τα πέντε από τα έξι ματς με αυτούς τους αντιπάλους, τα κέρδισε στον πρώτο γύρο κι έφερε ισοπαλία με το τριφύλλι στη Λεωφόρο.

Η ΑΕΚ πήρε 29 βαθμούς στον β' γύρο και είναι στην κορυφή. Οι 10 βαθμοί που έχασε είναι από τις ισοπαλίες με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Άρη, Βόλο, Ατρόμητο.

Δεύτερος ο Παναθηναϊκός

Στη δεύτερη θέση του β' γύρου είναι ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είναι στο -2 από την ΑΕΚ κι ενώ πέταξαν βαθμούς εντός με ομάδες όπως οι ΑΕΛ Novibet, Παναιτωλικός. Αν είχε κάνει το τριφύλλι καλύτερο πρώτο γύρο, τώρα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα

Ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος μετά την απίστευτη γκέλα με τον Βόλο, αλλιώς θα ήταν δεύτερος με νίκη στον β' γύρο.

Φοβερός ΟΦΗ, οκτάδα η ΑΕΛ Novibet

Ασφαλώς στις βελτιωμένες ομάδες στον β' γύρο ήταν η ΑΕΛ Novibet, ο ΟΦΗ, ο Ατρόμητος και ο Πανσερραϊκός. Οι Κρητικοί με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο πήραν έναν βαθμό λιγότερο από τους Πειραιώτες στον β' γύρο! Η ομάδα του Περιστερίου με προπονητή τον Κέρκεζ συγκέντρωσε 20 βαθμούς, τερμάτισε 6η στον β' γύρο, ωστόσο, πλήρωσε τον κακό πρώτο γύρο και θα παίξει στα playouts! Όσο για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη; Με 15 βαθμούς έκανε πορεία εισόδου στην οκτάδα στον β' γύρο!

Οι Σερραίοι αντίθετα από ουραγοί στον α' γύρο, στον β' είναι στη 10η θέση και ελπίζουν στην παραμονή.

Οι απογοητεύσεις

Ο δεύτερος γύρος για τις υπόλοιπες ομάδες ήταν απογοήτευση, αλλά στο τέλος μία χαμογέλασε. Ο Άρης είχε 16 βαθμούς στον πρώτο γύρο, πήρε 14 στον δεύτερο και τερμάτισε στο δεύτερο μισό εκτός οκτάδας. Σε θέση playouts!

Ο Παναιτωλικός με τις δύο νίκες στη Λάρισα και με Αστέρα, έσωσε κάπως την κατάσταση, αλλά μέτρησε 6 σερί ήττες και είχε τραγική πορεία στην αρχή του δεύτερου μισού.

Κάκιστος και ο Βόλος. Στο τέλος του πρώτου γύρου η ομάδα της Μαγνησίας ήταν ισόβαθμη με τον Λεβαδειακό κι έκανε όνειρα μέχρι και για τετράδα. Έκτοτε, πήρε τον κατήφορο, δεν είχε νίκη μετά τις 20/12/25, αλλά με το τρίποντο κόντρα στον ΠΑΟΚ μπήκε στα playoffs 5-8! Τραγικός ο Αστέρας Aktor και γι' αυτό βλέπει κι αυτός τον υποβιβασμό.

Όσο για την Κηφισιά, μετά την πώληση των Τετέι, Παντελίδη βρέθηκε εκτός οκτάδας. ουραγός Πανσερραϊκός στον δεύτερο γύρο είναι 10ος, αλλά με την πορεία στο πρώτο μισό, τώρα απλά κάνει ό,τι μπορεί για το θαύμα...

Η βαθμολογία του α' γύρου

1.Ολυμπιακός 34

2. ΠΑΟΚ 32

3. ΑΕΚ 31

4. Λεβαδειακός 22

5. Βόλος 22

6. Παναθηναϊκός 22

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 16

9. Παναιτωλικός 15

10. Αστέρας Aktor 12

11. Ατρόμητος 9

12. ΟΦΗ 9

13. ΑΕΛ Novibet 8

14. Πανσερραϊκός 5

Η βαθμολογία στον β' γύρο

ΟΜ. Ν.-Ι.-Η. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜΟΙ

1. ΑΕΚ 8-5-0 30-7 29

2. Παναθηναϊκός 8-3-2 21-11 27

3. ΠΑΟΚ 7-4-2 23-7 25

4. Ολυμπιακός 6-6-1 15-4 24

-----------------------------------------

5. ΟΦΗ 7-2-4 22-16 23

6. Ατρόμητος 5-5-3 14-10 20

7. Λεβαδειακός 6-2-5 20-20 20

8. ΑΕΛ Novibet 3-6-4 9-15 15

-----------------------------------------

9. Άρης 2-8-3 8-11 14

10. Πανσερραϊκός 3-3-7 9-23 12

11. Κηφισιά 2-5-6 11-20 11

12. Παναιτωλικός 3-2-8 10-20 11

13. Βόλος 2-3-8 10-22 9

14. Αστέρας Aktor 1-2-10 7-23 5