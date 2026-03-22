Πέντε μήνες αήττητη, μόνιμα πρώτη και καλύτερη, η ΑΕΚάρα του Νίκολιτς!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την εύκολη επικράτηση της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς με αποτέλεσμα να πηγαίνει στη διακοπή όπως όφειλε: πρώτη και με ψυχολογία...

Σίγουρα σε ένα ματς στο οποίο ο φωτεινός πίνακας του γηπέδου δείχνει ήδη ότι το σκορ είναι στο 3-0 προτού συμπληρωθεί καν το πρώτο μισάωρο, για την ακρίβεια στο 26', όπως συνέβη στο ΑΕΚ εναντίον Κηφισιάς, δεν υπάρχουν και πολλά να αναφέρεις, να σημειώσεις, για το παιχνίδι αυτό... Ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν θέματα να αναδειχθούν ειδικά σε ότι αφορά στη νοοτροπία, στην εικόνα των ποδοσφαιριστών, στην προσπάθεια και τελικά ανταπόκριση, για μια ομάδα που είχε υποχρέωση να κερδίσει και παράλληλα να έχει καλή εικόνα προκειμένου να μετριάσει την κακή γεύση που άφησε στον κόσμο της (και όχι μόνο), μερικά 24ωρα πριν στο ίδιο γήπεδο. Αναφέρομαι φυσικά στο ματς της Ένωσης με αντίπαλο την Τσέλιε για το Conference League και την προημιτελική φάση της διοργάνωσης, όπου η δυσαρέσκεια αφορούσε την εικόνα και την προσπάθεια στο πρώτο 45λεπτο: απόλυτα δικαιολογημένα!

Το ζητούμενο για τον Δικέφαλο ήταν να δείξει από την αρχή του αγώνα ότι δεν θα επιτρέψει στον αντίπαλο να ελπίσει ότι θα βρει μία ομάδα με πίεση για το αποτέλεσμα ελέω υποχρέωσης ανταπόκρισης και να βάλει τις βάσεις για να πάρει το τρίποντο και να διατηρηθεί στην κορυφή για άλλη μια αγωνιστική! Αυτό και πέτυχε η ΑΕΚ με εμφατικό τρόπο αν κρίνουμε από το σκορ και από το γεγονός ότι αυτό διαμορφώθηκε επαναλαμβάνω προτού καν συμπληρωθούν 30 λεπτά αγώνα. Κυρίως σε αυτό το διάστημα χάρη στην καλή λειτουργία από δεξιά στην αρχή, από εκεί που κέρδισε η ομάδα το πέναλτι (με εξαιρετική key pass του Μάνταλου) το οποίο λανθασμένα έκανε ο Λαρουσί με το χέρι σε πρόσωπο και λαιμό του Κοϊτά και ευστόχησε ο Λούκα Γιόβιτς που πέτυχε το 20ο του τέρμα για φέτος με την κιτρινόμαυρη φανέλα! Από δεξιά ουσιαστικά ήρθαν άλλες σπουδαίες φάσεις με συνεργασία Μάνταλου, Ρότα και Κοϊτά αλλά και το δεύτερο γκολ που ήταν βέβαια αυτογκόλ από το σουτ του διεθνούς Μαυριτανού που κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα...

Σα να ...ζήλεψε η αριστερή πλευρά, ο Πινέδα που δεν είχε συμμετοχή στα προηγούμενα τέρματα έκανε εκπληκτική μεγάλη μπαλιά και βρήκε ελεύθερο τον Πήλιο, ο οποίος με τη σειρά του κάνει εξαιρετικό γύρισμα πάρε βάλε στον Βάργκα που δεν λαθεύει από εκεί και έκανε με σούπερ κίνηση και πλασέ το 3-0, για να γιορτάσει το 6ο του τέρμα με την φανέλα της ΑΕΚ. Αυτό το ματς γίνεται και το πρώτο από την εποχή που ήρθε στην Ένωση ο διεθνής Ούγγρος φορ όπου σκοράρουν και οι δυο επιθετικοί της (Γιόβιτς και Βάργκα) στο ίδιο παιχνίδι! Οι βάσεις για το τρίποντο μπήκαν από το πρώτο μισάωρο και θα έπρεπε να γίνουν πράγματα και θάματα για να αλλάξουν τα δεδομένα αν και στο διάστημα μετά η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς (μάλλον αναμενόμενα) χαλάρωσε αρκετά και έδωσε δυο καλές στιγμές στον αντίπαλο με τη μια εξ αυτών να είναι το δοκάρι του Πόμπο. Βέβαια μια κάποια αντίδραση θα έβγαζε και ο αντίπαλος για να είμαστε ειλικρινείς τη στιγμή που η ΑΕΚ έκανε διαχείριση του ματς...

Με αυτή τη νίκη ο Δικέφαλος συμπλήρωσε πέντε μήνες αήττητο στο πρωτάθλημα, νιας και η τελευταία φορά που γνώρισε την ήττα ήταν τον μακρινό πλέον Οκτώβριο του 2025, όταν ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Η μοναδική ομάδα με τέτοιο αήττητο σερί στο πρωτάθλημα και με τις περισσότερες παρουσίες φέτος στην πρώτη θέση, είτε μόνη είτε με συγκάτοικο (ή συγκάτοικους), κάτι δείχνει και αυτό στο φινάλε της regular season για το πρωτάθλημα! Η ΑΕΚ στο δεύτερο 45λεπτο, μιας και θα θεωρήσει κανείς με όσα διάβασε παραπάνω ότι δεν υπήρχε τέτοιο, δεν βρήκε κάποιο γκολ αλλά η εικόνα της ήταν υπέροχη σε επίπεδο διαχείρισης, συνεργασιών, ευκαιριών που δημιούργησε από τα άκρα και τον άξονα τη στιγμή που κατάφερνε με ευκολία να μη προκύψει υποψία φάσης στην εστία του Στρακόσια (εκτός μιας που έβγαλε ο Αλβανός γκολκίπερ στο 83')... Είχε τρεις ευκαιρίες να βρει γκολ και ο Ζίνι και μακάρι να το έκανε αλλά...

Για το κλείσιμο η παράγραφος ανήκει στον Πέτρο Μάνταλο και στο βίντεο που μας χάρισε ο ίδιος και η Ένωση για την ανανέωση του με την ομάδα έως το 2027 μια είδηση που είχατε διαβάσει αποκλειστικά από το Gazzetta! Το γράμμα στον γιο του μας έφερε δάκρυα στα μάτια και μας θύμισε και τα 13 χρόνια του στην ΑΕΚ με χαρές, λύπες, σκληρές δικές του στιγμές και πάνω απ' όλα μας δίδαξε τη σημασία της αφοσίωσης, του σεβασμού, της αγάπης και της προσωπικότητας που διακρίνει τον αρχηγό του Δικέφαλου! Ένας υπέροχος ποδοσφαιριστής και πραγματικά ένας καταπληκτικός άνθρωπος και επαγγελματίας που τιμά την ΑΕΚ και τη φανέλα της, τον κόσμο και όσα πρεσβεύει η ιστορία του Δικέφαλου! Σίγουρα συνιστά ένα ξεχωριστό κεφάλαιο κεφάλαιο στην ιστορία της ομάδας και του ποδοσφαίρου της Ελλάδας φυσικά για να είμαστε σωστοί...

***Μοναδικό κακό γεγονός για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς η κίτρινη που σωστά είδε ο Πήλιος και του στερεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρώτο ματς στα play offs...