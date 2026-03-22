Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τις εκπλήξεις της τελευταίας αγωνιστικής στη Stoiximan Superleague, οι οποίες άλλαξαν κάποια από τα δεδομένα ενόψει της έναρξης των play offs τίτλου.

Η μοναδική ομάδα από το «Big-4» από την οποία δεν είχε αποσπάσει βαθμούς εφέτος η AEΛ Novibet ήταν ο Ολυμπιακός! Το κατάφερε κι αυτό με τον Σάββα Παντελίδη και πρωταγωνιστή τον 25χρονο Θόδωρο Βενετικίδη που μπήκε στην ενδεκάδα της ομάδας λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα λόγω προβλήματος του Νίκου Μελίσσα. «Μύριζε» γκέλα σ' αυτό το ματς λόγω της ικανότητας της θεσσαλικής ομάδας εναντίον των «μεγάλων» και της τρομερής δυσκολίας του νταμπλούχου στο γκολ απέναντι σε «κλειστές» άμυνες και τελικά... συνέβη η μεγάλη έκπληξη στο Φάληρο.

Οχι, όμως τόσο μεγάλη όσο αυτή στο Βόλο! Ηττα βροντερή γα τον ΠΑΟΚ. Ηττα με ανατροπή. Με κακό ποδόσφαιρο. Ηττα με βαριά την ευθύνη του Λουτσέσκου. Ηττα απρόσμενη με τεράστια ευθύνη και των παικτών, οι οποίοι μετά το 0-1 νωρίς – νωρίς «χαλάρωσαν» και στο β' ημίχρονο παρουσίασαν άθλια για το επίπεδο του ΠΑΟΚ εικόνα. Χαστούκι γερό, «σφαλιάρα» δυνατή για τον Δικέφαλο που έπαιξε με πολλούς αναπληρωματικούς και το πλήρωσε. Κι ας μην πληρώνει την απουσία του Γιώργου Γιακουμάκη, καθώς ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ σκόραρε ξανά και μάλιστα καταπληκτικό σεντερφορίσιο γκολ!

Μ' αυτά και μ' αυτά, να' τη η ΑΕΚ ξανά πάλι πρώτη. Φαβορί; Οχι. Αλλά είχαμε τονίσει εδώ και μήνες ότι θα το παλέψει μέχρι τέλους. «Καθάρισε» νωρίς την Κηφισιά, όπως αναμενόταν βάσει των αμυντικών προβλημάτων της ομάδας των Βορείων Προαστίων και τώρα πολλοί φίλοι της... αναπολούν τις δυο γκέλες με 2-2 εναντίον Βόλου και Ατρομήτου! Και δίκιο έχουν εδώ που τα λέμε, αλλά με τα «αν» δεν κατακτώνται πρωταθλήματα! Το... φοβερό για την Ενωση είναι ότι έκλεισε τόσο «γλυκά», αισιόδοξα και χαρούμενα τη regular season χωρίς η ίδια να κάνει κάτι τρομερό. Το έκαναν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ για εκείνη.

Κι εκεί που όλοι λέγαμε ότι τα play offs θα είναι υπόθεση τριών, τσουπ, να' τος και ο Παναθηναϊκός! Οχι ως υποψήφιος πρωταθλητής, βεβαίως, αλλά με έξτρα κίνητρο πια, μετά το 2-1 επί του Αστέρα Aktor με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τεττέη και συμπρωταγωνιστή τον Ανάς Ζαρουρί. Βρέθηκε ανέλπιστα στο -8 από τον ΠΑΟΚ και στο -9 από τον Ολυμπιακό, συνεπώς έχει αμυδρές ελπίδες για την τρίτη θέση αν κάποιος εκ των δύο ξεκινήσει με αποτυχίες τα play offs, μείνει πίσω στην κούρσα τίτλου, απογοητευτεί και... ποτέ δεν ξέρεις. Αν οι Πράσινοι δεν είχαν «γκελάρει» την προηγούμενη αγωνιστική εναντίον του Παναιτωλικού στη Λεωφόρο θα ξεκινούσαν με διαφορά μόλις έξι βαθμών από τον ΠΑΟΚ και επτά από τον Ολυμπιακό! Μην τα ξαναλέμε, όμως για τα «αν». Με υποθέσεις δεν προχωράμε παρακάτω.

Να δούμε, λοιπόν, πρωτίστως, το πρόγραμμα που θα εκδοθεί την Τρίτη. Και εν συνεχεία, να εξετάσουμε τα δεδομένα και τα ζητούμενα. Οχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Για όλους. Ειδικά αν το πρώτο ματς του Τριφυλλιού είναι εντός έδρας εναντίον του ΠΑΟΚ ή του Ολυμπιακού, το πράγμα αποκτά έξτρα ενδιαφέρον! Τουλάχιστον για τις πρώτες δύο αγωνιστικές, μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Το μόνο σίγουρο μετά και τα αποτελέσματα της σημερινής αγωνιστικής είναι ότι μπήκε και ο Παναθηναϊκός στο κόλπο με διαφορετικό στόχο από τους τρεις διεκδικητές, τουλάχιστον στις πρώτες αγωνιστικές.

Υ.Γ. Σπάνια – πλέον – για τα ελληνικά δεδομένα «εξομολόγηση» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη Τύπου και γι' αυτό χρήζει ειδικής αναφοράς: «Ξέρετε όλοι ότι δεν έχουμε κάνει κάτι σωστά ως σύλλογος. Έχουμε επτά ξένους παίκτες και έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε μόνο πέντε. Είναι κάτι που με πονάει, με ενοχλεί ως προπονητή, το να πρέπει να ανακοινώσεις σ’ έναν παίκτη ότι πρέπει να μείνει έξω χωρίς κανέναν λόγο. Είναι πολύ άσχημο αυτό, γιατί αν τον είχαμε έστω στον πάγκο θα ήταν μία επιπλέον λύση. Πάντα σε κάποιον πρέπει να του ανακοινώνουμε ότι θα μείνει έξω, χωρίς να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε το γιατί. Είναι κάτι που έχουμε κάνει λάθος στον προγραμματισμό και δυστυχώς έτσι είναι”.

