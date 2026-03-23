Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν χάσει τους λιγότερους βαθμούς με ομάδες εκτός τετράδας, πρώτος ο Παναθηναϊκός και δεύτερος ο ΠΑΟΚ.

Οι δύο από τους τέσσερις μεγάλους στραβοπάτησαν στην 25η αγωνιστική, οι δύο από τους τέσσερις μεγάλους γκέλαραν και την 26η αγωνιστική! Την περασμένη Κυριακή κατά σύμπτωση, όχι ότι έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο με την εικόνα των αγώνων, γκέλαραν οι δύο ομάδες που παρέμεναν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.

Η Ένωση πέταξε δύο βαθμούς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι κι απέκτησε συγκάτοικους τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο -11 κι από τους τρεις πρωτοπόρους τότε. Αυτή τη φορά γκέλαραν ο Ολυμπιακός εντός με την ΑΕΛ Novibet, ο ΠΑΟΚ εκτός με τον Βόλο και οι Πειραιώτες πήγαν δεύτεροι και οι Θεσσαλονικείς τρίτοι.

Πάντα θα γίνεται η συζήτηση για το ποια ματς κερδίζουν τα πρωταθλήματα. Οι νίκες στα ντέρμπι ή με τους μικρούς; Τον τίτλο τον φέρνει η συνέπεια και η σταθερότητα. Προς το παρόν, πάντως, Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν πετάξει τους λιγότερους βαθμούς με τις ομάδες εκτός τετράδας. Πρώτος είναι ο Παναθηναϊκόςκαι γι' αυτό έμεινε εκτός διεκδίκησης τίτλου και ακολουθεί ο ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ έχει απωλέσει 6 βαθμούς με τις ομάδες εκτός τετράδας, αλλά κι αυτές είναι στο πρόγραμμα. Το κακό για την Ένωση είναι ότι συνέβησαν σε μικρό διάστημα οι δύο τελευταίες γκέλες εκτός.

Ο ΠΑΟΚ είχε τρεις απώλειες πριν μπει το νέο έτος και μία πρόσφατα στη Λάρισα. Στη Θεσσαλία αυτή τη φορά δεν πέταξε δύο βαθμούς, αλλά τρεις! Οι Θεσσαλονικείς, λοιπόν, μπορούν να λένε για τους βαθμούς που πέταξαν με τις ομάδες εκτός τετράδας κι ότι αν ήταν ανάλογες με των άλλων δύο ομάδων, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, τότε θα ήταν στην κορυφή με μία καλή διαφορά. Συνολικά, έχουν χάσει τους διπλάσιους με αντιπάλους από την 7η θέση και κάτω! Ο ΠΑΟΚ αντίθετα έχει τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες στα έξι ντέρμπι.

Τι να πει φυσικά κι ο Παναθηναϊκός; Οι πράσινοι που έχουν νικήσει ΠΑΟΚ εντός και Ολυμπιακό εκτός, έμειναν και φέτος εκτός τίτλου περισσότερο για τις απώλειες με τους πιο μικρούς. Ηττήθηκαν δύο φορές στο Πανθεσσαλικό. Μία από την Κηφισιά, σε ουδέτερο γήπεδο δηλαδή κι από τον Βόλο. Έφεραν δύο φορές ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet και δεν νίκησαν εντός τον Λεβαδειακό κι εκτός Ατρόμητο και Παναιτωλικό. Αν ο Παναθηναϊκός είχε έστω 5-6 βαθμούς περισσότερους με τους μικρούς, τώρα θα έκανε συζήτηση για τον τίτλο. Αλλά όπως αναφέραμε νωρίτερα και για τον ΠΑΟΚ, με τα «αν» δουλειά δεν γίνεται.

Ζημιές Ατρόμητος, ΑΕΛ Novibet, Βόλος

Στον Άρη δεν γίνεται αναφορά, αφού συγκαταλέγεται στις μεγάλες ομάδες και μία πολύ δύσκολη έδρα για όλους. Και οι τέσσερις μεγάλοι στο συγκεκριμένο γήπεδο έφυγαν με ισοπαλία. Οπότε, δεν υπάρχει διαφορά για κανέναν. Το εκπληκτικό είναι ότι ο Ατρόμητος που ήταν κάκιστος στον πρώτο γύρο και δεν έχει εκμεταλλευτεί την έδρα του, έχει κόψει βαθμούς εντός από ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Η ΑΕΛ Novibet πήρε ισοπαλία κόντρα σε κάθε ομάδα του Big 4! Και ο Βόλος εντός, αλλά φιλοξενούμενος ουσιαστικά, νίκησε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ισοφαρίστηκε στο 98' από την ΑΕΚ!

Η ΑΕΚ έχει χάσει όλους τους βαθμούς που θεωρούνται «εκτός προγράμματος» μακριά από το σπίτι της. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είχαν μία γκέλα εντός, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει πετάξει 6 βαθμούς στην έδρα του.

Αναλυτικά οι βαθμοί που έχασαν οι μεγάλοι (με αστερίσκο τα εκτός έδρας ματς).

ΠΑΟΚ 12 βαθμοί

Με Παναιτωλικό 0-0

Με Αστέρα Aktor* 3-3

Με Ατρόμητο* 2-0

Με ΑΕΛ Novibet* 1-1

Με Βόλο 2-1

Ολυμπιακός 6 βαθμοί

Με Κηφισιά 1-1

Με Λεβαδειακό* 0-0

Με ΑΕΛ Novibet

ΑΕΚ 6 βαθμοί

Με ΑΕΛ Novibet* 1-1

Με Ατρόμητο* 2-2

Με Βόλο* 2-2

Παναθηναϊκός 16 βαθμοί

Με Λεβαδειακός 1-1

Με Κηφισιά* 3-2

Με Βόλο* 1-0

Με ΑΕΛ Novibet* 2-2

Με Ατρόμητο* 0-0

Με ΑΕΛ Novibet 1-1

Με Παναιτωλικό 0-0

