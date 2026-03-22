O Tεττέη ήταν ξανά εκεί και ο Παναθηναϊκός έκανε την δουλειά!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τα δύο πρόσωπα του Παναθηναϊκού στην Αρκαδία και τον μόνιμο πρωταγωνιστή του.

Μετά από έναν οδυνηρό αποκλεισμό, μία βαριά και πικρή ήττα από την Μπέτις και την δεδομένη κόπωση, πνευματική και σωματική, το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό α στην Αρκαδία ήταν η νίκη. Αυτή ήρθε χάρη σε ένα θετικό πρώτο μέρος ενώ στο δεύτερο το Τριφύλλι... έφυγε από το γήπεδο, έβαλε και αυτογκόλ για να δώσει ζωή σε έναν Αστέρα που δεν μπορούσε να απειλήσει αλλά στο τέλος της ημέρας πήρε αυτό που ήθελε.

Για ακόμη μία φορά, αυτός που έβγαλε τα κάστανα από την φωτιά ήταν ο Ανδρέας Τεττέη. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, θα έλεγε κανείς. Όταν η ομαδική επιθετική λειτουργία δεν είναι καλή, όταν δεν υπάρχουν αυτοματισμοί και μοτίβα απέναντι σε καλά οργανωμένες άμυνες, ο Έλληνας φορ είναι εκεί για να κάνει την διαφορά. Από ατομική ενέργεια ο Τεττέη κέρδισε το πέναλτι, για να ανοίξει τον δρόμο της νίκης ο Ζαρουρί, σε ένα ημίωρο όπου οι ''πράσινοι'' είχαν μόλις μια καλή στιγμή. Ο διεθνής άσος ευστόχησε από την άσπρη βούλα στον έξτρα χρόνου του ημιχρόνου και έγινε... 4Χ4! 4 γκολ και 4 ασίστ με την αποψινή του συνεισφορά, αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή του Παναθηναϊκού το τελευταίο διάστημα.

Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο είχε την γνωστή εικόνα του τελευταίου μήνα στο πρωτάθλημα. Μία ομάδα που δεν επιτρέπει πράγματα στον αντίπαλο, μία ομάδα που δεν δημιουργεί αρκετά αλλά καταφέρνει να έχει ουσία στις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα στο παιχνίδι, κυρίως χάρη στη κλάση και την ποιότητα του Ανδρέα Τεττέη που αποτελεί μόνιμο σημείο αναφοράς.

Επί της ουσίας το Τριφύλλι είχε μια καλή στιγμή με τον Έλληνα φορ στο 17' κι έπειτα εκμεταλλεύθηκε δύο πέναλτι-δώρα από τους Αρκάδες. To πρώτου του νεαρού Λάσκαρη πάνω στον Τεττέη και το δεύτερο του Δεληγιαννίδη σε χέρι εντός περιοχής. Ο Ζαρουρί το 1-0, ο Ανδρέας το 2-0, φτάνοντας με την πράσινη φανέλα, τα 4 γκολ και τις 4 ασίστ, σε ένα καταπληκτικό τετράμηνο γνωριμίας. Μετά το τέλος του ευρωπαϊκού ταξιδιού, την σωματική και πνευματική κόπωση από το ταξίδι στη Σεβίλλη, ο Παναθηναϊκός είχε σωστή νοοτροπία, το μυαλό του σε αυτό το παιχνίδι και το 2-0 της ανάπαυλας ήταν βάλσαμο στις πληγές του.

Κάτι το 2-0, κάτι η δεδομένη κούραση και η ελάχιστη προσφορά των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο, έκαναν τον Παναθηναϊκό απλά να διαχειρίζεται τον χρόνο και να περιμένει την λήξη του ματς. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι μία τόσο κακή ομάδα στο παραγωγικό κομμάτι και ταλαιπωρημένη από τις αντιποδοσφαιρικές αλλαγές προπονητών που δεν κατάφερε να απειλήσει ούτε στιγμή παρά το γεγονός πως είχε την μπάλα στα δικά της πόδια.

Ένα χοντρό λάθος του Ίνγκασον και η... εξαφάνιση του Παναθηναϊκού από το χορτάρι, έκαναν μια τελειωμένη υπόθεση να μοιάζει με ντέρμπι. Από το πουθενά οι Αθηναίοι αγχώθηκαν, από το πουθενά πιέστηκαν στο φινάλε αλλά στο τέλος της βραδιάς κράτησαν το 2-1 και πηγαίνουν στη διακοπή με ηρεμία, ώστε να προετοιμαστούν για το καλύτερο δυνατό ενόψει playoffs.