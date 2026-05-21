Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ απάντησε αρνητικά στην πρόταση ανανέωσης του ΠΑΟΚ ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για κείνον από την Ελλάδα.

Ο Ρώσος δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ «χτύπησε» ξανά στον λογαριασμό του στο Telegram με θεματαλογία που αφορούσε τον ΠΑΟΚ, αφού καταπιάστηκε με την υπόθεση ανανέωσης του Μαγκομέντ Οζντόεφ.

Ο 33χρονος κεντρικός μέσος μένει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι από τον «δικέφαλο του βορρά», αφού ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του και μεταξύ των δύο πλευρών έχει ξεκινήσει να γίνεται μία συζήτση για το αν θα συνεχίσουν να συνεργάζονται.

Ο Ρώσος ρεπόρτερ ανέφερε πως ο Οζντόεφ απάντησε αρνητικά στην πρόταση που του έχει καταθέσει ο ΠΑΟΚ, αφού δεν ήταν ικανοποιημένος από τους όρους που του προσφέρθηκαν. Σημειώνει δε πως για κείνον υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από την πατρίδα του όσο και από την Τουρκία και την Ελλάδα.

Εκείνος ξεκαθαρίζει πως η διαφωνία αυτή δεν σημαίνει πως τελείωσε από τον ΠΑΟΚ, αφού αν τα βρουν στους όρους, εκείνος θα θέλει να μείνει.

Τέλος, αναφέρει πως δεν ξέρει αν αυτός θα ήθελε να γυρίσει στη Ρωσία, ωστόσο θα ήταν σίγουρα χρήσιμος σε κάποιες από τις μεγάλες ομάδες, όπως η Λοκομοτίβ Μόσχας. Ωστόσο φαίνεται πιθανότερο εκείνος να τελειώσει στην καριέρα του είτε στο Ντουμπάι είτε στην Κωνσταντινούπολη από το να γυρίσει στην πατρίδα του.

Τη φετινή σεζόν ο Οζντόεφ πραγματοποίησε 50 συμμετοχές σκοράροντας εννέα γκολ και δίνοντας πέντε ασίστ σε περισσότερα από 3,5 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι.