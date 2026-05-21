ΠΑΟΚ: «Δεν υπάρχει καμία επαφή με Στουτγκάρδη για Κωνσταντέλια - Έχει συμβόλαιο»

Ο ΠΑΟΚ έβαλε τέλος στα σενάρια για Κωνσταντέλια και Στουτγκάρδη

Η φημολογία γύρω από το όνομα του Γιάννη Κωνσταντέλια άρχισε ξανά πολύ νωρίς αυτό το καλοκαίρι, με νέα δημοσιεύματα να συνδέουν τον 22χρονο μεσοεπιθετικό με τη Στουτγκάρδη. Μόνο που αυτή τη φορά η αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήταν άμεση και ξεκάθαρη.

Από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ διέψευσαν κατηγορηματικά πως υπάρχει οποιαδήποτε επαφή με τη γερμανική ομάδα, βάζοντας τέλος στα σενάρια που άρχισαν να κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες.

«Ο Κωνσταντέλιας έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ», ήταν η χαρακτηριστική απάντηση από την πλευρά του Δικεφάλου, μια τοποθέτηση που αποτυπώνει πλήρως τη θέση των ανθρώπων της ομάδας γύρω από το θέμα.

Και η αλήθεια είναι πως η συγκεκριμένη υπόθεση απέχει αρκετά από όσα παρουσιάζονται εντός και εκτός συνόρων.

Το περσινό καλοκαίρι ήταν όντως ιδιαίτερα δύσκολο και γεμάτο ένταση για τον Κωνσταντέλια, όταν η Στουτγκάρδη έφτασε πολύ κοντά στο να τον αποκτήσει. Οι Γερμανοί πίεσαν δυνατά, το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις και για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα όλα έδειχναν ανοιχτά.

Τελικά ο διεθνής μεσοεπιθετικός παρέμεινε στην Τούμπα και λίγο αργότερα ο ΠΑΟΚ φρόντισε να ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2029, δείχνοντας έμπρακτα πόσο σημαντικό θεωρεί τον «Ντέλια» για το παρόν και το μέλλον της ομάδας.

Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, δεν προκύπτει ούτε από την πλευρά του ποδοσφαιριστή η παραμικρή διάθεση αποχώρησης. Το αντίθετο θα έλεγε κανείς. Ο Κωνσταντέλιας αισθάνεται καλά στον ΠΑΟΚ, γνωρίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει μέσα στην ομάδα και παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος στη νέα σεζόν με τα ασπρόμαυρα.

Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό για έναν ποδοσφαιριστή με τη δική του ποιότητα θεωρείται δεδομένο. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, η πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με τα σενάρια που ήδη άρχισαν να αναπαράγονται γύρω από το όνομά του.