Οι δηλώσεις του Ράζβαν Λουτσέσκου μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Βόλο.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου, όπως και όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ ήταν σε σοκ μετά την ήττα από τον Βόλο με 2-1. Ο τεχνικός του Δικεφάλου τόνισε ότι η ομάδα του «παρέλυσε».

Αναλυτικά όσα είπε αρχικά στην Cosmote TV: «Ήταν ένα από τα χειρότερα παιχνίδια μας, ίσως το χειρότερο. Είχαμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα, αλλά μετά από εύκολα λάθη μας, τους δώσαμε την ευκαιρία να επιστρέψουν και να πάρουν αυτοπεποίθηση. Ήμασταν πολύ παθητικοί, επιτρέψαμε στον αντίπαλο να δημιουργήσει ευκαιρίες».

Για το αν χάθηκε το μυαλό των ποδοσφαιριστών: «Kάτι χάθηκε σίγουρα. Χάσαμε την αυτοπεποίθηση μας, τους αφήσαμε να πλησιάζουν εύκολα στην περιοχή μας. Κάναμε λάθος επιλογές, ο αντίπαλος αμύνθηκε με μεγάλη συνοχή. Το πρώτο γκολ ήρθε από λάθος μας, το δεύτερο από δικό μας κόρνερ. Δεν είναι εύκολο, δεν το περιμέναμε αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντιδράσουμε».

Στη συνέντευξη Τύπου ο Λουτσέσκου τόνισε: «Είναι πολύ δύσκολο να βρεις σωστή εξήγηση. Η πρώτη εντύπωση μου είναι πως μετά το 0-1 και είχαμε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά ξεκινήσαμε να κάνουμε πολύ εύκολα λάθη, που έδωσαν χώρο στην απέναντι ομάδα να βγει στην αντεπίθεση. Έτσι πήραν την αυτοπεποίθηση και εμείς χάσαμε την ηρεμία μας.

Νομίζω είναι το χειρότερο παιχνίδι τη φετινή σεζόν μας. Δεν αντιδράσαμε σαν ομάδα. Ακόμα και όταν είδαμε ότι το παιχνίδι δεν μας βγαίνει. Και τα γκολ που δεχθήκαμε. Στο πρώτο γκολ δεν είχαμε την αντίδραση που έχουμε ως ομάδα. Και το δεύτερο γκολ το ίδιο. Μετά το 1-1 είπαμε σαν ομάδα ότι θα πάμε να πιέσουμε για το 1-2, είχαμε κάποιες πιθανότητες, όχι όμως με καθαρό μυαλό και δεχθήκαμε το 2-1.

Κακή μέρα στη δουλειά από όλους, κάτι τέτοιο συμβαίνει. Κάνουμε πιο δύσκολα τα πράγματα για τον εαυτό μας. Έχουμε δείξει πως μπορούμε να βρούμε αντίδραση σε αυτή την κατάσταση και αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα. Δεν κερδίσαμε μονομαχίες, οι αντίπαλοι κέρδισαν και μπήκαν σε πολλές μονομαχίες. Ήμασταν στη χειρότερη μέρα μας φέτος. Ήταν σαν να είχαμε… παραλύσει».