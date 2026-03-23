Τo video του ΟΦΗ με τους πανηγυρισμούς του Χρήστου Κόντη και των παικτών για το μεγάλο «διπλό» στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο ΟΦΗ έκλεισε ιδανικά την κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League και πέτυχε ακόμα ένα στόχο. Οι Κρητικοί νίκησαν τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 και πανηγύρισαν την είσοδο τους στα Play Off 5-8, όντας στο -5 από την 5η θέση.

O Όμιλος μετά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας πέτυχε ακόμα ένα μεγάλο στόχο και τόσο ο Χρήστος Κόντης, όσο και οι παίκτες του πανηγύρισαν ανάλογα μετά τη σπουδαία νίκη στη Θεσσαλονίκη.

«Τα καταφέραμε! Ξανά στα Play offs», αναφέρει η ανάρτηση του ΟΦΗ με video με τους πανηγυρισμούς των Κρητικών.