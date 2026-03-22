Superleague: Αυτές είναι οι 4 ομάδες που θα αγωνιστούν στα playoffs «5-8» για ευρωπαϊκό εισιτήριο με... αστερίσκο το Κύπελλο!
Θυμίζουμε ότι σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στα playoffs για την ανάδειξη του πρωταθλητή, αλλά και στα playouts, στο συγκεκριμένο έξτρα πρωτάθλημα οι 4 ομάδες μπαίνουν με την βαθμολογία τους να έχει διαιρεθεί διά του δύο!
Στα play offs για το εν λόγω γκρουπ υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Αυτή είναι ο τελικός Κυπέλλου που θα γίνει στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό του Βόλου με αντιπάλους τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα;
Αν κατακτήσει την κούπα ο Δικέφαλος του Βορρά, τότε η 5η θέση δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Conference League. Aν το τρόπαιο πάει στα χέρια των Κρητικών, τότε αυτομάτως το ευρωπαϊκό εισιτήριο το παίρνει ο ΟΦΗ κάτι που σημαίνει ότι οι 4 τελευταίες αγωνιστικές των playoffs θα γίνουν χωρίς το παραμικρό βαθμολογικό αντίκρισμα!Συγκεκριμένα οι ομάδες που θα αγωνιστούν στο έξτρα πρωτάθλημα του «5-8» είναι ο Λεβαδειακός, ο Αρης, ο ΟΦΗ και ο Βόλος που μπήκε στο γκρουπ στην τελευταία... φάση του πρωταθλήματος!
Οι ημερομηνίες των Play Off
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
