Superleague: Αυτές είναι οι 4 ομάδες που θα αγωνιστούν στα playoffs «5-8» για ευρωπαϊκό εισιτήριο με... αστερίσκο το Κύπελλο!

Με μια τεράστια ανατροπή στο φινάλε σχηματίστηκε και το τελικό γκρουπ που θα διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσα από τις θέσεις «5-8».

Θυμίζουμε ότι σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στα playoffs για την ανάδειξη του πρωταθλητή, αλλά και στα playouts, στο συγκεκριμένο έξτρα πρωτάθλημα οι 4 ομάδες μπαίνουν με την βαθμολογία τους να έχει διαιρεθεί διά του δύο!

Στα play offs για το εν λόγω γκρουπ υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Αυτή είναι ο τελικός Κυπέλλου που θα γίνει στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό του Βόλου με αντιπάλους τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα;

Αν κατακτήσει την κούπα ο Δικέφαλος του Βορρά, τότε η 5η θέση δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Conference League. Aν το τρόπαιο πάει στα χέρια των Κρητικών, τότε αυτομάτως το ευρωπαϊκό εισιτήριο το παίρνει ο ΟΦΗ κάτι που σημαίνει ότι οι 4 τελευταίες αγωνιστικές των playoffs θα γίνουν χωρίς το παραμικρό βαθμολογικό αντίκρισμα!Συγκεκριμένα οι ομάδες που θα αγωνιστούν στο έξτρα πρωτάθλημα του «5-8» είναι ο Λεβαδειακός, ο Αρης, ο ΟΦΗ και ο Βόλος που μπήκε στο γκρουπ στην τελευταία... φάση του πρωταθλήματος!

Οι ημερομηνίες των Play Off

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

