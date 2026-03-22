Με γκολ των Νους και Φούντα ο ΟΦΗ νίκησε 2-0 τον άστοχο Αρη στη Θεσσαλονίκη και πλέον μπορεί να διεκδικήσει «ευρωπαϊκό» εισιτήριο όχι μόνο από τον τελικό Κυπέλλου, αλλά και από το γκρουπ 5-8!

Ο ΟΦΗ πέρασε από το «Κλ. Βικελίδης» γιατί παρουσίασε καλύτερη εικόνα ομάδας, κυρίως όμως γιατί μπορεί να σκοράρει εν αντιθέσει με τον Άρη ο οποίος ξεκάθαρα έχει αποκτήσει ψυχολογικό πρόβλημα. Οι Κρητικοί βρήκαν τα γκολ από τους δύο κορυφαίους παίκτες τους. Με τον Τιάγκο Νους στο πρώτο ημίχρονο (στη διάρκεια του οποίου οι φιλοξενούμενοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα) και με τον Ταξιάρχη Φούντα στο δεύτερο αφήνοντας τον Άρη να… χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο και να μην μπορεί να σκοράρει παρά τον διψήφιο αριθμό τελικών προσπαθειών που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο προκαλώντας και τις αντιδράσεις των φιλάθλων του που βρέθηκαν στο «Κλ. Βικελίδης».

Κι έτσι ο ΟΦΗ θα μπει στα Playoffs 5-8 με 16 βαθμούς, ο Άρης με 15 και ο Λεβαδειακός με 21!



Έτσι έπαιξαν…



Ο Μιχάλης Γρηγορίου κατέληξε στη συνύπαρξη των Λορέν Μορόν και Κριστιάν Κουαμέ στην 11αδα του Άρη, όπου ο δεύτερος είχε ελεύθερο ρόλο μπροστά από τους δύο εσωτερικούς μέσους (Χόνγκλα-Ράτσιτς) καθώς Δώνης και Γκαρέ ήταν στις πτέρυγες. Στην τετράδα της άμυνας, επιλογές δεν υπήρχαν λόγω απουσιών και οι Φαμπιάνο, Ροζ (στόπερ), Φαντιγκά, Φρίντεκ σχημάτισαν την 4αδα μπροστά από τον Αθανασιάδη.

Στο ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης διατήρησε την τριάδα (Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Κωστούλας) στην άμυνα. Σενγκέλια και Αθανασίου ήταν οι δύο full back ενώ στον άξονα συνυπήρξαν οι Ανδρούτσος-Βούκοτιτς. Στην επιθετική τριάδα του 3-4-3 των Κρητικών, Φούντας και Νους ήταν στα άκρα και ο Λέγια Ισέκα στην κορυφή.



Καλύτερος ο ΟΦΗ, πελαγωμένος ο Άρης

Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα οι φιλοξενούμενοι απέκτησαν τον πλήρη έλεγχο. Οι γραμμές ήταν ψηλά, είχαν γρήγορη κυκλοφορία μπάλας και συνεχώς εξέθεταν την πελαγωμένη άμυνα του Άρη ασχέτως του ότι υστέρησαν στην τελική πάσα για τη σπουδαία στιγμή στο πρώτο 15λεπτο. Ο Άρης αντέδρασε σπασμωδικά, περισσότερο σημάδεψε τις κόντρες και στο 13’ ο Λορέν Μορόν βρέθηκε μεν σε θέση βολής αλλά ανεπιτυχώς επιχείρησε παράλληλο γύρισμα. Η μεγαλύτερη φάση του 20λεπτου ανήκε εξάλλου στον ΟΦΗ με την εξαιρετική κάθετη πάσα από τον Φούντα αλλά ο Γιώργος Αθανασιάδης σταμάτησε τον Νους στο τετ α τετ.

Ο Νους έκανε ό,τι ήθελε στο χορτάρι

Με διαδοχικές κινήσεις χωρίς την μπάλα και μέσα από το κάθετο παιχνίδι των μέσων, ο Νους ήταν η μόνιμη απειλή για την άμυνα του Άρη. Οι δε γηπεδούχοι δεν πλησίασαν καν το οργανωμένο παιχνίδι των φιλοξενούμενων με εξαίρεση μια καλή ανάπτυξη στο 26’ που κατέληξε σε απελπιστική εκτέλεση του Κουαμέ με το κεφάλι. Έξι λεπτά αργότερα ο (κακός στο πρώτο ημίχρονο) Φαντιγκά κατέστρεψε μια στιγμή καθώς η ομάδα του ήταν σε φάση αντεπίθεσης. Ο ΟΦΗ απέκτησε το προβάδισμα στο 35’ και σε μία φάση η οποία άρχισε από τον Νους ο οποίος σκόραρε κιόλας μετά το γύρισμα του Σενγκέλια από τη δεξιά πλευρά (0-1). Ο Άρης δεν βρήκε τρόπο αντίδρασης και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε μ’ αυτό το σκορ.



Η τριπλή ευκαιρία του Άρη και ο Φούντας

Στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους ο Άρης είχε τον δυναμισμό και την ένταση που δεν διέθεσε στο πρώτο ημίχρονο αλλά ήταν αποτελεσματικός στην τελική προσπάθεια. Στο 52’ ο Κουαμέ δεν εκτέλεσε από το ύψος της μικρής περιοχής, ο Γκαρέ (στην επαναφορά) βρήκε σε αντίπαλο και ο Ράτσιτς ήταν απελπιστικά άστοχος από το ύψος του πέναλτι. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν – ο Μορόν έκανε μια αδύναμη κεφαλιά στο 55’ – αλλά στο 57’ ο ΟΦΗ ήταν αυτός που βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα σε μία φάση που ξεκίνησε από το σοβαρό λάθος του Γκαρέ βγάζοντας τον ΟΦΗ με παίκτη παραπάνω στην κόντρα επίθεση και κατέληξε με την εξαιρετική εκτέλεση από τον Φούντα (0-2).



Οι αλλαγές του Γρηγορίου και το δοκάρι

Στο 60’ ο Μιχάλης Γρηγορίου άλλαξε τα 3/4 της επιθετικής γραμμής και είδε τον Τίνο Καντεβέρε να βρίσκεται σε θέση βολής στην πρώτη επαφή του με την μπάλα αλλά μετά την απόκρουση του Χριστογεώργου μετά την κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και ο Γκαρέ δεν πρόλαβε να τη στείλει στα δίχτυα. Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ έκανε νέα εξαιρετική απόκρουση στο 65’ σε φαλτσαριστό σουτ του Γιαννιώτα. Ο Άρης ενέτεινε την πίεσή του κλείνοντας τον ΟΦΗ στην περιοχή του, αλλά δεν μπορούσε να σκοράρει. Τα περισσότερα σουτ των γηπεδούχων σταματούν σε κόντρες και ό,τι περνούσε… στον Χριστογεώργο.

Ο Άρης συνέχισε να χάνει ευκαιρίες, σαν αυτή του Χόνγκλα στο 89’ όπου ανενόχλητος – μετά από εκτέλεση κόρνερ – από το ύψος της μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Ο δε ΟΦΗ σημάδεψε τις αντεπιθέσεις δίχως να πάρει κάτι από αυτές που βρήκε με τους Νους-Θεοδοσουλάκη.



Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Ροζ, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Καντεβέρε (Άρης), Νους, Πούγγουρας, Αποστολάκης (ΟΦΗ)



MVP: Ο Ταξιάρχης Φούντας είχε συμμετοχή στο πρώτο γκολ, έβαλε και το δεύτερο για τον ΟΦΗ.

Στο ύψος τους: Αρκετοί από τον ΟΦΗ προεξεχόντων των Νους, Χριστογεώργου. Ο Γκαρέ έκανε το λάθος στη φάση του δεύτερου γκολ του ΟΦΗ αλλά ξεχώρισε από την επιθετική γραμμή του Άρη.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Γενικώς ο Άρης. Πελαγωμένη άμυνα, «άσφαιρη» επίθεση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.

Η «γκάφα»: Αυτή του Κουαμέ στο 52’ ο οποίος ήταν μόνος στη μικρή περιοχή και αντί να εκτελέσει, έψαξε την πάσα!

Το «στραγάλι»: Ο Θανάσης Τζήλος δεν είχε δύσκολες φάσεις για να διαχειριστεί, ομοίως και ο Σιδηρόπουλος στο VAR

Το «ταμείο» του Gazzetta: Οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Ανώτερος ο ΟΦΗ στο πρώτο, καλύτερος ο Άρης στο δεύτερο όπου μετά το γκολ του Φούντα το παιχνίδι παίχτηκε στην περιοχή του ΟΦΗ. Μία από τις μεγάλες διαφορές των δύο ομάδων ήταν ότι οι φιλοξενούμενοι αξιοποίησαν τις δύο από τις τρεις ουσιαστικές τελικές τους. Ο Άρης… καμία.



Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φαντιγκά (77’ Ντούντου), Φαμπιάνο, Ροζ, Φρίντεκ, Χόνγκλα, Ράτσιτς (85’ Μπουσαΐντ), Δώνης (60’ Πέρεθ), Γκαρέ, Κουαμέ (60’ Καντεβέρε), Μορόν (60’ Γιαννιώτας).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγαρας, Βούκοτιτς (68’ Καραχάλιος), Χριστόπουλος, Ανδρούτσος (46’ Αποστολάκης), Νους (85’ Μπαΐνοβιτς), Λέγια Ισέκα (71’ Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια, Φούντας.