ΟΦΗ: Ο Τσαμπούρης αποχαιρέτησε τους Κρητικούς
Ο Σάββας Τσαμπούρης έδωσε και την ψυχή του τέσσερα χρόνια στον ΟΦΗ και πλέον θα συνεχίσει στον Αστέρα AKTOR.
Ο Τσαμπούρης θ' αναλάβει διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος των Αρκάδων και θέλησε να πει το δικό του αντίο στους Κρητικούς.
Αναλυτικά όσα έγραψε στα social media.
«Μετά από 4 χρόνια κλείνει ένας όμορφος κύκλος!
Θα ήθελα να ευχαριστώ την οικογένειά Μπούση και την διοίκηση για την ευκαιρία που μου έδωσε να είμαι μέλος του ΟΦΗ. Ζήσαμε έντονες και συναισθηματικές στιγμές με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλλου.
Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκα καθημερινά αυτά τα χρόνια, με έκαναν καλύτερο επαγγελματία και άνθρωπο!
Ξεχωριστή θέση στο οικοδόμημα του ΟΦΗ έχουν και οι φίλαθλοι του. Ένα ακόμη ευχαριστώ και σε αυτούς».
