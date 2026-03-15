Παίζοντας με πολλές αλλαγές ενόψει της ρεβάνς με την Μπέτις, ο Παναθηναϊκός έχασε αρκετές ευκαιρίες, αλλά έμεινε στο 0-0 απέναντι στον εξαιρετικό Παναιτωλικό που επίσης είχε πολλές καλές αναξιοποίητες στιγμές.

Ο αλλαγμένος Παναθηναϊκός εξαιτίας του μεγάλου ροτέισον που έκανε ο Ράφα Μπενίτεθ ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με τη Μπέτις την ερχόμενη Πέμπτη (19/03) δεν μπόρεσε να λυγίσει τον Παναιτωλικό, που στάθηκε καλά στην Λεωφόρο έχοντας και τον Κουτσερένκο σε μεγάλη βραδιά, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε ολικό ροτέισον, όπως αναμενόταν, αλλάζοντας εννέα ποδοσφαιριστές σε σχέση με τον αγώνα με τη Μπέτις. Ο Ισπανός τεχνικός έδωσε... ρεπό στον Λαφόν, βάζοντας τον Κότσαρη στη θέση του. Στην τριάδα της άμυνας, κεντρικά βρέθηκε ο Τουμπά, δεξιά ο Κάτρης, αριστερά ο Ερνάντεθ.

Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Κοντούρης και Σισοκό ενώ μπροστά τους έπαιξαν οι Αντίνο και Τζούρισιτς, με τον Σφιντέρσκι να είναι στην κορυφή της επίθεσης.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αναστασίου χρησιμοποίησε ένα 4-2-3-1. Ο Κουτσερένκο ήταν κάτω από τα δοκάρια. Οι δύο στόπερ μπροστά του οι Κότζιτς και Γκράνατ ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας ήταν ο Μαυρίας και αριστερά ο Αποστολόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή, στη δυάδα βρέθηκαν οι Μπουχαλάκης και Εστέμπαν έχοντας μπροστά τους τον Μάτσαν. Δεξιά έπαιξε ο Λομπάτο και αριστερά ο Ρόσα ενώ μπροστά ξεκίνησε ο Αγκίρε.

Ελάχιστες καλές στιγμές στο πρώτο μέρος

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε επηρεασμένος από τις πολλές αλλαγές που είχε στην αρχική του ενδεκάδα και δεν έδειξε το πρόσωπο που θα ήθελε.

Η χημεία ήταν λογικό να απουσιάζει από μία ενδεκάδα που πιθανότατα δεν θα ξαναπαίξει ποτέ μαζί και ως αποτέλεσμα αυτή οι «πράσινοι» δυσκολευόντουσαν να βγάλουν συνδυασμούς.Ο Παναιτωλικός εκμεταλλεύτηκε τις συνθήκες αυτές και στάθηκε καλά στο πρώτο μέρος. Οι δύο ομάδες είχαν από μία καλή στιγμή στο πρώτο μέρος.

Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ήταν στο 10ο λεπτό, όταν ο Παντελίδης σούταρε εκτός περιοχής και ανάγκασε τον Κουτσερένκο σε ωραία επέμβαση, με τον Αντίνο να παίρνει τη μπάλα στην επαναφορά με ωραίο κοντρόλ, αλλά να μην μπορεί να σκοράρει, αφού το σουτ του κόντραρε στον Γκρανάτ.

Στο 28' τα «καναρίνια» είχαν καλή στιγμή μ' ένα σουτ του Ρόσα από τα όρια της περιοχής, όμως αυτό δεν έφτασε ποτέ στην εστία, αφού ο Ερνάντεθ έβαλε την κόντρα.

Η επόμενη ευκαιρία ήρθε στο φινάλε του πρώτου μέρους (45') και ήταν ξανά για τον Παναιτωλικό, όταν ο Μάτσαν πήρε τη μπάλα στα αριστερά, συνέκλινε με ωραία προσπάθεια, αλλά το σουτ που επιχείρησε εντός περιοχής, πέρασε ελάχιστα άουτ.

Αυτή ήταν και η «φτωχή» ιστορία του πρώτου μέρους.

Εκατέρωθεν ευκαιρίες δίχως γκολ

Στο δεύτερο οι δύο ομάδες έχασαν γρήγορα γρήγορα από μία καλή ευκαιρία. Στο 51' ο Εστεμπάν έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού, γύρισε την μπάλα στον επερχόμενο Ρόσα, εκείνος σούταρε, όμως ο Κότσαρης έπεσε και μπλόκαρε.

Έξι λεπτά μετά ήταν η σειρά του Παναθηναϊκού, όταν ο Τζούρισιτς πέρασε τη μπάλα στον Παντελίδη μέσα στην περιοχή, εκείνος έκανε μία ντρίμπλα και σούταρε με το αριστερό, όμως ο Κουτσερένκο μπλόκαρε εύκολα.

Ακολούθησαν δύο ακόμη καλές στιγμές των «πρασίνων» με τον Γιάγκουσιτς στο 65', που σούταρε μέσα από την περιοχή από το γύρισμα του Ζαρουρί, αλλά η μπάλα κόντραρε και με τον Σφιντέρσκι στο 68' από τη σέντρα του Μαροκινού, όμως ο Κουτσερένκο έκανε ωραία απόκρουση.

Δύο λεπτά μετά ήταν η ώρα του Παναιτωλικού, όταν οι παίκτες έκαναν ωραία συνεργασία, ο Λομπάτο πάτησε περιοχή και πλάσαρε, αλλά ο Κότσαρης του είπε «όχι».

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει. Στο 74' ο Τζούρισιτς έκανε την ψιλοκρεμαστή κεφαλιά από τη σέντρα του Σισοκό, αλλά ο Κουτσερένκο απέκρουσε με δυσκολία. Στο 76' τα «καναρίνια» έκαναν ξανά αισθητή την παρουσία τους, με το τελείωμα του Άλεξιτς μέσα από την περιοχή, που αστόχησε από καλή θέση.

Οι μεγάλες στιγμές με τον Βιλένα

Στο 80ο λεπτό οι «πράσινοι» έχασαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία τους στο δεύτερο μέρος, όταν ο Σφιντέρσκι έδωσε στον Γιάγκουσιτς, εκείνος πέρασε στον Τσιριβέγια, που έκανε υπέροχη πάσα στον Βιλένα, που έκανε το τελείωμα, αλλά ο Κουτσερένκο ήταν και πάλι εκεί με την απόκρουση του αγώνα.

Τρία λεπτά μετά το «τριφύλλι» προσπάθησε ξανά με Γιάγκουσιτς και Βιλένα, όμως το σουτ του πρώτου κόντραρε και του δεύτερου πέρασε άουτ.

Στο 89' ο Βιλένα έφτασε ξανά κοντά στο γκολ. Ο Ζαρουρί σέντραρε, ο Σισοκό έκανε το γύρισμα, ο Ολλανδός προσπάθησε αντανακλαστικά να δώσει πορεία στην μπάλα προς την εστία, όμως ο Κουτσερένκο πρόλαβε και την καπάκωσε προτού περάσει τη γραμμή.

Στο 90+3' ο Μίχαλακ απείλησε για τον Παναιτωλικό μέσα από την περιοχή, αλλά ο Κότσαρης απέκρουσε, όπως έκανε και στην κόντρα που έγινε με τον επιθετικό των «καναρινιών» στον οποίο βρήκε η μπάλα μετά την επέμβασή του.

MVP: Ο Κουτσερένκο ύψωσε τείχος στον Παναθηναϊκός κάνοντας σημαντικές επεμβάσεις, οι οποίες στην ουσία ήταν εκείνες που χάρισαν στον Παναιτωλικό έναν σημαντικό βαθμό, ειδικά προς το τέλος πυο εντάθηκε η πίεση των «πρασίνων».

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Ανάς Ζαρουρί έκανε εξαιρετική εμφάνιση αποτελώντας μόνιμη πηγή κινδύνου για την άμυνα των «καναρινιών» τόσο με τις σέντρες του, όσο και με τις ατομικές του ενέργειες.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Φίλιπ Τζούρισιτς δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει τα πατήματά του απ' όταν επέστρεψε από τον τραυματισμό του και απόψε κόντρα στον Παναιτωλικό έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό.

Η ΓΚΑΦΑ: Η ανεπανάληπτη ευκαιρία του Βιλένα στο 80ο λεπτό, όταν εκείνος βρέθηκε ανενόχλητος απέναντι στον Κουτσερένκο και με τη μπάλα στο καλό του πόδι, όμως το πλασέ του απέκρουσε ο Κουτσερένκο.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Τσιμεντερίδης δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά, αφού έκανε αρκετά λάθη σε απλά σφυρίγματα κατά τη διάρκεια του αγώνα (φάουλ, κόρνερ κλπ.) εκνευρίζοντας τους γηπεδούχους, οι οποίοι διαμαρτύρονται και για μία περίπτωση πέναλτι σε τράβηγμα του Τζούρισιτς.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση του Παναιτωλικού, παρ' ότι φόρτσαρε στο δεύτερο μέρος, επηρεασμένος σαφώς από το ευρύ ροτέισον του κόουτς Μπενίτεθ λόγω του μεγάλου ματς με τη Μπέτις τη Πέμπτη (19/03).

Συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (πρ. Μπενίτεθ): Κότσαρης, Τουμπά, Κάτρης, Ερνάντεθ, Παντελίδης (63' Γιάγκουσιτς), Ζαρουρί, Κοντούρης (76' Βιλένα), Σισοκό, Αντίνο (64' Τσιριβέγια), Τζούρισιτς (76' Σιώπης), Σφιντέρκσι (82' Πάντοβιτς).

Παναιτωλικός (πρ. Αναστασίου): Κουτσερένκο, Γκράναθ, Κόγιτς, Μαυρίας, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (78' Μπρέγκου), Μάτσαν (90+1' Μίχαλακ), Λομπάτο (72' Άλεξιτς), Ρόσα (78' Σατσιάς), Αγκίρε (72' Γκαρθία).