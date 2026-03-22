Βόλος - ΠΑΟΚ 2-1: Τα highlights του αγώνα
Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Βόλος - ΠΑΟΚ 2-1.
Ο Βόλος τιμώρησε την κάκιστη νοοτροπία του ΠΑΟΚ και πήρε τεράστια νίκη με 2-1.
Ο Δικέφαλος προηγήθηκε στο 13' με θαυμάσια εκτέλεση του Γερεμέγεφ. Δεν αναζήτησε, όμως, ένα δεύτερο γκολ και στο 64' ο Μαρτίνες πέτυχε το 1-1 σε κενή εστία, έπειτα από γύρισμα του Αμπάντα.
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε να τρέχει για να σημειώσει το γκολ της νίκης, αλλά αυτό το βρήκε ο Βόλος στο 95' με τον Ουρτάδο, μετά την γκάφα του Ντεσπόντοφ.
