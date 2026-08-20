Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Σλοβάκου σέντερ φορ, Νταβίντ Στρέλετς, από τη Μίντλεσμπρο.

Κοντά στην απόκτηση του Νταβίντ Στρέλετς είναι ο ΠΑΟΚ, με τον Σλοβάκο σέντερ φορ να προβάρει τα ασπρόμαυρα. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής είναι η Νο1 επιλογή της ελληνικής ομάδας για την επίθεση, με τον Δικέφαλο του Βορρά να τα έχει βρει με τον ίδιο και να απομένει να πράξει το ίδιο με τη Μίντλεσμπρο, όπου ανήκει ο παίκτης, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η πλευρά του.

Διεθνής με την εθνική ομάδα της Σλοβακίας από το 2021, έχοντας μετρήσει δέκα τέρματα σε 39 συμμετοχές, ο Στρέλετς ξεκίνησε την καριέρα του το 2018 από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και έμεινε εκεί μέχρι το 2021, με απολογισμό 18 τερμάτων σε 70 συμμετοχές.

Τότε μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Σπέτσια, έναντι 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο μετά από μία διετία και έναν δανεισμό στη Ρετζίνα, επέστρεψε στη Σλόβαν, αρχικά ως δανεικός και ακολούθως με μεταγραφή. Η δεύτερη θητεία του στους Σλοβάκους συνοδεύτηκε από 44 τέρματα σε 97 ματς, με τη Μίντλεσμπρο να δαπανά 7,5 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει το καλοκαίρι του 2025. Στον αγγλικό σύλλογο, έχει να επιδείξει οκτώ τέρματα σε 35 αγώνες, φτάνοντας πέρυσι στον τελικό των playoffs της Championship, όπου ήρθε η ήττα, 1-0, από τη Χαλ.