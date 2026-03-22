Το Gazzetta αποκάλυψε τη συμφωνία και πλέον είναι επίσημο: Ο Πέτρος Μάνταλος ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2027 και το ανακοίνωσε με ένα συγκινητικό βίντεο πριν το ματς με την Κηφισιά στην Allwyn Arena.

Στην ΑΕΚ τουλάχιστον για ακόμα ένα χρόνο θα συνεχίσει ο Πέτρος Μάνταλος. Μια εξέλιξη την οποία είχατε διαβάσει από το Gazzetta, το οποίο αποκάλυψε ότι ο 34χρονος αρχηγός της Ένωσης είχε φτάσει σε συμφωνία για την ανανέωσή του συμβολαίου του για ακόμα ένα χρόνο.

Οι δύο πλευρές ήταν σε επαφές για την ανανέωση της συνεργασίας τους που έληγε στο τέλος της φετινής σεζόν και από τη στιγμή που επήλθε η οριστική συμφωνία ήταν θέμα χρόνου για να ανακοινωθεί.

Πλέον είναι και επίσημο καθώς η ΑΕΚ γνωστοποίησε την παραμονή του Μάνταλου ως το καλοκαίρι του 2027, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο απόλυτα το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Η ανακοίνωση έγινε από τον ίδιο τον Μάνταλο με ένα συγκινητικό βίντεο για τα όσα έχει ζήσει με την ΑΕΚ, γράφοντας ένα γράμμα προς τον γιο του, το οποίο έπαιξε στα μάτριξ πριν από την αναμέτρηση με την Κηφισιά στην Allwyn Arena

Ο Μάνταλος θα συνεχίσει να φορά για 13η σεζόν την κιτρινόμαυρη φανέλα, με την οποία έχει ήδη γράψει ιστορία μετά από 425 συμμετοχές με 69 γκολ και 111 ασίστ. Τη φετινή σεζόν σε 36 συμμετοχές μετράει τρία γκολ και έξι ασίστ.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ που έχει περάσει τα πάντα στην Ένωση, με όμορφες και δύσκολες στιγμές, παραμένει στο... σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια και θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του όντας μια χρήσιμη μονάδα και για τον Μάρκο Νίκολιτς με τα ηγετικά του προσόντα και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά.