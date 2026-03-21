Ο Αλέκος Βοσνιάδης δεν θα παραμείνει στην Καλαμάτα. Μετά τον τελικό με τον Ηρακλή θ' αποτελέσει παρελθόν.

Σε αναζήτηση προπονητή είναι ουσιαστικά η Καλαμάτα για τη νέα σεζόν, που θα την βρει έπειτα από 26 χρόνια στη Super League.

Ο Αλέκος Βοσνιάδης ενημέρωσε τον μεγαλομέτοχο Γιώργο Πρασσά, ότι δεν προτίθεται να μείνει, ενώ οι πληροφορίες ανέφεραν ότι και η διοίκηση σκεφτόταν να πάει σε άλλη επιλογή για τη Super League.

Ο 65χρονος Θεσσαλονικιός τεχνικός, λοιπόν, ο οποίος με την ικανότητα και την εμπειρία του έγραψε ιστορία, οδηγώντας και την Καλαμάτα στη μεγάλη κατηγορία θ' αποχωρήσει από τον σύλλογο. Το ματς με τη Μαρκό, στο οποίο η Καλαμάτα ήρθε ισόπαλη 0-0 στο φινάλε των playoffs ήταν το προτελευταίο του Βοσνιάδη στον πάγκο της.

Αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, ο Βοσνιάδης θα καθοδηγήσει την Καλαμάτα και στον τελικό του Super Cup με τον Ηρακλή. Αυτό το ματς θα διεξαχθεί στις 28 Μαρτίου, πιθανότατα στο ΟΑΚΑ.

Ο Βοσνιάδης μετά το ματς θα αποχωρήσει και η διοίκηση θα ξεκινήσει επαφές για τον νέο τεχνικό, ώστε να έχει το συντομότερο συμφωνία και να τρέξει στη συνέχεια τον σχεδιασμό για μία εξαιρετικά απαιτητική χρονιά στη Super League.