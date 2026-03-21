Καλαμάτα: Ο Βοσνιάδης αποχαιρετά μετά τον Ηρακλή
Σε αναζήτηση προπονητή είναι ουσιαστικά η Καλαμάτα για τη νέα σεζόν, που θα την βρει έπειτα από 26 χρόνια στη Super League.
Ο Αλέκος Βοσνιάδης ενημέρωσε τον μεγαλομέτοχο Γιώργο Πρασσά, ότι δεν προτίθεται να μείνει, ενώ οι πληροφορίες ανέφεραν ότι και η διοίκηση σκεφτόταν να πάει σε άλλη επιλογή για τη Super League.
Ο 65χρονος Θεσσαλονικιός τεχνικός, λοιπόν, ο οποίος με την ικανότητα και την εμπειρία του έγραψε ιστορία, οδηγώντας και την Καλαμάτα στη μεγάλη κατηγορία θ' αποχωρήσει από τον σύλλογο. Το ματς με τη Μαρκό, στο οποίο η Καλαμάτα ήρθε ισόπαλη 0-0 στο φινάλε των playoffs ήταν το προτελευταίο του Βοσνιάδη στον πάγκο της.
Αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, ο Βοσνιάδης θα καθοδηγήσει την Καλαμάτα και στον τελικό του Super Cup με τον Ηρακλή. Αυτό το ματς θα διεξαχθεί στις 28 Μαρτίου, πιθανότατα στο ΟΑΚΑ.
Ο Βοσνιάδης μετά το ματς θα αποχωρήσει και η διοίκηση θα ξεκινήσει επαφές για τον νέο τεχνικό, ώστε να έχει το συντομότερο συμφωνία και να τρέξει στη συνέχεια τον σχεδιασμό για μία εξαιρετικά απαιτητική χρονιά στη Super League.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.