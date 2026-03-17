«Εσείς καταφέρατε να φέρετε μια πόλη στο γήπεδο»: Το Gazzetta μέσα στα αποδυτήρια της Καλαμάτας πριν τη φιέστα (vid)

Το Gazzetta ήταν μέσα στα αποδυτήρια της Καλαμάτας και σας μεταφέρει την τρομερή ομιλία του Γενικού Αρχηγού της ομάδας, Γιάννη Στάθη, πριν τη μεγάλη φιέστα. ΚΑΛΑΜΑΤΑ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Δαλαταριώφ, Ράπτης, Σανιδάς, Κόλλιας.

Το Gazzetta βρέθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στην Καλαμάτα και σας μετέφερε από εκεί όλα όσα έγιναν στην πόλη για την επιστροφή της ομάδας στη Super League.

Η πόλη ζούσε και περίμενε αυτές τις στιγμές 26 χρόνια. Κι όσα είδαμε να συμβαίνουν είναι απολύτως κατανοητά και λογικά. Γιατί, στην τελική, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό οι παίκτες προπονούνται και παίζουν.

Πριν ανέβουμε στο πούλμαν για να σας μεταφέρουμε την... τρέλα που επικράτησε, η κάμερα του Gazzetta ήταν στα αποδυτήρια της «Μαύρης Θύελλας» και κατέγραψε την ομιλία του Γενικού Αρχηγού, Γιάννη Στάθη.

«Συγχαρητήρια σε όλους για ακόμα μια φορά, για την επίτευξη του στόχου. Σήμερα, με την έλευση του προέδρου είναι όλη η οικογένεια σύσσωμη. Σήμερα (σ.σ. την Κυριακή) το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο. Εσείς καταφέρατε να φέρετε μια πόλη στο γήπεδο με το ποδόσφαιρο που παίζουμε. Πάμε να το ευχαριστηθούμε και να πάρουμε το ματς».

