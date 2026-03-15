Απίστευτη η τρέλα του κόσμου και των παικτών στο ανοιχτό λεωφορείο που κάνει τον γύρο της πόλης στην Καλαμάτα. ΚΑΛΑΜΑΤΑ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Δαλαταριώφ, Ράπτης, Σανιδάς, Κόλλιας.

Αφού αρχικά η κούπα των Πρωταθλητών σηκώθηκε στον ουρανό της Καλαμάτας υπήρξε και συνέχεια καθώς το... πάρτι δεν σταματά! Οι Πρωταθλητές του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 ανέβηκαν στο ανοιχτό λεωφορείο της Novibet για να ξεκινήσει η πορεία της αποστολής μέσα στην πόλη και στην κεντρική πλατεία. Μπύρες, συνθήματα και χορός συνέθεσαν ένα φοβερό σκηνικό.

Κατά μήκος της παραλίας έγινε πραγματικά χαμός, καθώς εκατοντάδες μηχανάκια αποθέωσαν την ομάδα σε όλη την διάρκεια της διαδρομής της. Στην κεντρική πλατεία της πόλης της Καλαμάτας θα συνεχιστεί το γλέντι. Το Gazzetta είναι στο λεωφορείο της Καλαμάτας και θα σας μεταφέρει τα... πάντα.