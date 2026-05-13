Η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου προχώρησε στην έγκριση του αναδόχου για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου της Καλαμάτας, που θα κοστίσει 1.7 εκατ. ευρώ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολική αναβάθμιση του γηπέδου της Καλαμάτας, προκειμένου αυτό να πληροί τις προδιαγραφές για τη Super League έχει ξεκινήσει. Η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου ενέκρινε σήμερα (13/5) την ανάδοχη εταιρεία που θα αναλάβει το έργο, το οποίο θα φτάσει σε κόστος τα 1,73 εκατ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει πως οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα, ενώ ήδη γίνονταν στο Δημοτικό Στάδιο κάποιες βελτιώσεις προκειμένου η ομάδα να εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το έργο, η εταιρεία που το ανέλαβε θα έχει στη διάθεσή της τέσσερις μήνες προκειμένου να το παραδώσει.

Αυτό σημαίνει ότι η Καλαμάτα θα παίξει τα πρώτα της παιχνίδια στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Στην έγκριση του οριστικού αναδόχου για το έργο «Λειτουργική Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ, προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την έναρξη των εργασιών.

Το έργο περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του σταδίου, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής εικόνας της αθλητικής υποδομής, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για την Καλαμάτα και συνολικά τη Μεσσηνία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των πρωτοβουλιών που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ποιοτικών χώρων άθλησης για αθλητές, σωματεία και πολίτες.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες υπεγράφη, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη, η σύμβαση για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Λειτουργικού Εξοπλισμού», στο πλαίσιο της πράξης «Βελτίωση – Αναβάθμιση Υποδομών Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 266.600 ευρώ.