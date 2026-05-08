Ο Θοδωρής Αντωνόπουλος θα είναι ο νέος βοηθός προπονητή στην Καλαμάτα, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Η Καλαμάτα συνεχίζει το «χτίσιμο» εν όψει της νέας σεζόν που θα τη βρει στη Super League, συνεχίζοντας τις ανακοινώσεις για τα νέα μέλη του προπονητικού της team.

Μετά τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα και τον Ντανιέλ Μπατίστα, η Μαύρη Θύελλα επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της και με τον Θοδωρή Αντωνόπουλο, που θα αναλάβει χρέη βοηθού προπονητή στην ομάδα της Μεσσηνίας.

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Θοδωρή Αντωνόπουλο, ο οποίος εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας ως πρώτος βοηθός του προπονητή, Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Ο Θοδωρής Αντωνόπουλος είναι κάτοχος διπλώματος UEFA A και απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ Αθηνών με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχοντας συμμετάσχει σε περισσότερους από 300 επαγγελματικούς αγώνες σε επίπεδο Super League, MLS, καθώς και σε διεθνείς διοργανώσεις με την Εθνική Κύπρου.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην πορεία του αποτελεί η παρουσία του στον Απόλλωνα Σμύρνης, όπου ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής, εξελίχθηκε μέχρι την πρώτη ομάδα και εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο ως βοηθός προπονητή. Εκεί κατέγραψε πολυετή παρουσία σε επαγγελματικό επίπεδο στη Super League, καθώς και μία σεζόν στη Super League 2 που συνοδεύτηκε από άνοδο, συνεργαζόμενος με καταξιωμένους Έλληνες και ξένους προπονητές.

Στη συνέχεια, εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στη Λαμία (Super League), συμβάλλοντας στην επίτευξη της παραμονής της ομάδας στην κατηγορία, ενώ υπήρξε και μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Κύπρου. Την τελευταία τριετία εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και εργάστηκε στη Chicago Fire FC, καταγράφοντας δύο σεζόν στην πρώτη ομάδα του MLS και μία στη Chicago Fire II (MLS NEXT Pro).

Καλωσορίζουμε τον Θοδωρή Αντωνόπουλο στην οικογένεια της Μαύρης Θύελλας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του!»