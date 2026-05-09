Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον τεχνικό διευθυντή των Ακαδημιών και προπονητή της Κ20, Νίκο Κακαλέτρη.

Η ανακοίνωση της ομάδας

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον τεχνικό διευθυντή των Ακαδημιών, Νίκο Κακαλέτρη.

Ο Νίκος Κακαλέτρης υπηρέτησε με συνέπεια, επαγγελματισμό και αφοσίωση το αναπτυξιακό τμήμα του συλλόγου.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής του πορείας.

Δήλωση Νίκου Κακαλέτρη:

«Με την παρούσα ανακοίνωση θα ήθελα να γνωστοποιήσω την ολοκλήρωση της συνεργασίας μου με την ΠΑΕ Καλαμάτα, έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας ως Τεχνικός Διευθυντής των Ακαδημιών και προπονητής της Κ19.

Στη διάρκεια αυτής της πορείας έγινε μία σοβαρή και οργανωμένη προσπάθεια για την ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής του συλλόγου. Δημιουργήθηκαν τα τμήματα Κ17 και Κ15, οργανώθηκαν οι ακαδημίες για τη συμμετοχή τους στις διοργανώσεις της Super League 2, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε η εξωστρέφεια της ομάδας μέσα από σημαντικές δράσεις και τη συμμετοχή στη διοργάνωση του Attica Cup.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο της ΠΑΕ κ. Γιώργο Πρασσά, τη Διοίκηση και τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη κ. Θεόδωρο Παπαθεοδωρίδη για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια.

Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου, στους ποδοσφαιριστές και στους γονείς τους για την καθημερινή προσπάθεια, τη στήριξη και την εμπιστοσύνη.

Μέσα από τη δουλειά που έγινε αυτά τα χρόνια δημιουργήθηκαν ισχυρές βάσεις για το παρόν και κυρίως το μέλλον των τμημάτων υποδομής της ομάδας. Με συνέπεια, οργάνωση και καθημερινή προσπάθεια, μπήκαν θεμέλια που μπορούν να στηρίξουν την επόμενη ημέρα του συλλόγου και την εξέλιξη νέων ποδοσφαιριστών.

Εύχομαι στην Μαύρη θύελλα κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας της.

Με εκτίμηση,

Κακαλέτρης Νικόλαος»

