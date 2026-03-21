Ισέκα: «Έχω δεχθεί ρατσιστικά σχόλια κι αυτή είναι η ιστορία μου...»

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά του ρατσισμού ο ΟΦΗ δημοσίευσε video με τον Άαρον Ισέκα να λέει τη δική του ιστορία.

Η 21η Μαρτίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του ρατσισμού και η ΠΑΕ ΟΦΗ έστειλε το μήνυμα της τόσο με ανάρτηση στα Social Media, όσο και με video με πρωταγωνιστή τον Άαρον Ισέκα.

Στο post ο Όμιλος αναφέρει «NO to racism», ενώ έχει δημιουργήσει εικαστικό με την με την εμβληματική ατάκα «I have a dream», από την ιστορική αντι-ρατσιστική ομιλία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Jr. στις 28 Αυγούστου του 1963.

Στη φωτογραφία εκτός από τον Αμερικάνο ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα φιγουράρουν κι άλλες σπουδαίες μορφές του αγώνα κατά του ρατσισμού. Ο λόγους για τους Τόμι Σμιθ, Ρόζα Παρκς, Νέλσον Μαντέλα, Μάλκολμ Χ, Χάριετ Τάμπμαν και Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Sr.

Όσο για το video, ο Άαρον Ισέκα μοιράζεται τη δική του ιστορία και αποκαλύπτει τις φάσεις της ζωής του, στις οποίες αν και έπεσε θύμα ρατσισμού, δεν ταυτίζεται με τους χαρακτηρισμούς, στέλνοντας παράλληλα ηχηρό μήνυμα ενότητας, σεβασμού και ανθρωπιάς.