Ισέκα: «Με βοήθησε ο Χριστός, πάντα σκεφτόμουν τον ΟΦΗ»

Οι δηλώσεις του Άαρον Ισέκα μετά την πρόκριση του ΟΦΗ επί του Αστέρα AKTOR και το πρώτο γκολ της δεύτερης θητείας του.

Ο ΟΦΗ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Super Cup. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη νίκησε τον Αστέρα AKTOR στο Ηράκλειο με 2-0 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, σε μονό ματς, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Άαρον Ισέκα ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές των Ασπρόμαυρων, καθώς στο πρώτο του παιχνίδι ως βασικός στη δεύτερη θητεία του στον Όμιλο ήταν από τους κορυφαίους, κέρδισε πέναλτι και το εκτέλεσε εύστοχα.

Ο Βέλγος φορ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και τόνισε πως από τη στιγμή που έφυγε από το Ηράκλειο είχε στο μυαλό του τον ΟΦΗ, ενώ στάθηκε στη σημασία του Κυπέλλου για το κλαμπ και την Κρήτη.

Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ είχε αγοράσει τον Ισέκα από τον Μπάρνσλεϊ αντί 100.000 ευρώ, τον πούλησε στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας αντί περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ ύστερα από οκτώ μήνες και πριν λίγες εβδομάδες επέστρεψε στον Όμιλο, ως ελεύθερος.

Οι δηλώσεις του Ισέκα

«Θέλω να δώσω τη δόξα στον Ιησού Χριστό. Με βοήθησε σε δύσκολες στιγμές πριν έρθω εδώ. Από τη στιγμή που έφυγα, σκεφτόμουν πάντα τον ΟΦΗ. Είναι πολύ ωραία που επέστρεψα και αισθάνομαι ωραία που σκόραρα.

Ξέρω ότι το Κύπελλο είναι σημαντικό για την ομάδα, τον κόσμο και το νησί. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να προχωρήσουμε και να δώσουμε χαρά στον κόσμο του ΟΦΗ».