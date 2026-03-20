Ο ΟΦΗ συμφώνησε με τον Θανάση Ανδρούτσο για νέο τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Κάτοικος Κρήτης θα παραμείνει ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ο διεθνής Έλληνας χαφ έδωσε τα χέρια με τον ΟΦΗ για νέο τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο 28χρονος χαφ αποκτήθηκε τον Γενάρη του 2025 και έκτοτε αποτέλεσε από τους πιο επιδραστικούς και ηγετικούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ των Κρητικών και μάλιστα έγινε αρχηγός.

Το σε ισχύ συμβόλαιο των δυο πλευρών έχει μπει στους τελευταίους μήνες του, όμως ο Όμιλος φρόντισε να «δέσει» από νωρίς έναν από τους «πυλώνες» του και μάλιστα μέχρι το 2029.

Προς το τέλος του μήνα θα έχουμε την επικύρωση της συμφωνίας με υπογραφές και ακολούθως τις ανακοινώσεις από πλευράς ΟΦΗ.

Ο Ανδρούτσος μετράει την τρέχουσα σεζόν 31 εμφανίσεις, με δύο γκολ και μια ασίστ, ενώ συνολικά στους 14 μήνες παρουσίας του στο Ηράκλειο έχει 47 συμμετοχές.