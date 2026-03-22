Οι παίκτες των 14 ομάδων της Stoiximan Super League που είναι στο όριο των καρτών και εάν κιτρινιστούν θα χάσουν την πρώτη αγωνιστική Play Off και Play Out.

Ολοκληρώνεται απόψε η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League και μπαίνουμε σε ρυθμούς... Play Off και Play Out, αν και μεσολαβεί η διακοπή του Μαρτίου για τις εθνικές ομάδες. Ένας παράγοντας που πρέπει να προσμετρήσουν οι ομάδες ενόψει των «μίνι» πρωταθλημάτων είναι ο... κίτρινος πυρετός.

Οι παίκτες που είναι στο όριο και κιτρινιστούν στα ματς της τελευταίας αγωνιστικής της regular season θα χάσουν δεδομένα το πρώτο ματς Play Off ή Play Out, καθώς δεν υπάρχει περιθώριο επιλογής. Θυμίζουμε πως μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας μηδενίζονται οι κάρτες.

Το Gazzetta σας παραθέτει τους παίκτες των 14 «μονομάχων» που είναι στο όριο των καρτών, με οκτώ, πέντε ή δύο κάρτες. Φυσικά, κάποιοι εξ αυτών είναι ούτως ή άλλως εκτός αυτό το διάστημα, όμως τους καταγράφουμε για το... τυπικό.

Η σειρά της λίστας είναι με βάση την τρέχουσα βαθμολογία της Stoiximan Super League.

ΠΑΟΚ

Αντρίγια Ζίβκοβιτς 5

Τάισον 2

Γιώργος Γιακουμάκης 2

Αντώνης Τσιφτσής 2

Μαντί Καμαρά 2

Χρήστος Ζαφείρης 2

Αλεσάντρο Μπιάνκο 2

Ντέγιαν Λόβρεν 2

Ολυμπιακός

Αγιούμπ Ελ Καμπί 2

Ζουλιέν Μπιανκόν 2

Κοστίνια 2

Φρανσίσκο Ορτέγα 2

Λορέντσο Σιπιόνι 2

Χρήστος Μουζακίτης 2

Σαντιάγκο Έσε 2

Ντάνι Γκαρθία 2

Ροντινέι 2

ΑΕΚ

Φιλίπε Ρέλβας 5

Ορμπελίν Πινέδα 5

Αμπουμπακαρί Κοϊτά 5

Θωμάς Στρακόσα 2

Μπάρναμπας Βάργκα 2

Ρόμπερτ Λιούμπισιτς 2

Σταύρος Πήλιος 2

Ντέρεκ Κουτέσα 2

Παναθηναϊκός

Φίλιπ Τζούρισιτς 5

Αχμέντ Τουμπά 2

Ίνγκι Ίνγκασον 2

Μανώλης Σιώπης 2

Γιώργος Κυριακόπουλος 2

Σίριλ Ντέσερς 2

Γιάννης Κώτσιρας 2

Αχμέντ Τούμπα 2

Λεβαδειακός

Γκιγέρμο Μπάλτσι 5

Χόρντουρ Μάγκνουσον 2

Τζοέλ Άμπου Χάνα 2

Φαμπρίτσιο Πεντρόσο

ΟΦΗ

Λεβάν Σενγκέλια 2

Ταξιάρχης Φούντας 2

Άρης

Ούρος Ράτσιτς 5

Κώστας Γαλανόπουλος 2

Νόα Φαντιγκά 2

Μάρτιν Χόγκλα 2

Γιάννης Γιαννιώτας 2

Nόα Σούντμπεργκ 2

Μιχάλης Παναγίδης 2

Ατρόμητος

Κίνι 5

Δημήτρης Τσακμάκης 5

Θανάσης Καραμάνης

Στίβεν Τσούμπερ 2

Γιώργος Παπαδόπουλος 2

Παναγιώτης Τσαντίλας 2

Βόλος

Γιάννης Κάργας 8

Νούριο Φορτούνα 5

Ναμπίλ Μακνί 5

Κάρλες Σόρια 2

Χουάν Ουρτάδο 2

Ματίας Γκονζάλες 2

Παναιτωλικός

Λαζάρ Κόγιτς 5

Ουνάι Γκαρσία 2

Κόστα Άλεξιτς 2

Φάρλεϊ Ρόσα 2

Αλεξάντρου Ματσάν 2

Χόρχε Αγκίρε 2

Κηφισιά

Τζέρεμι Αντόνισε 5

Τσε Νούνελι 5

Χόρχε Πόμπο 5

Λαζάρ Αμανί 5

Γιασέρ Λαρουσί

Άλεξ Πέτκοφ 2

Λουτσιάνο Μαϊντάνα 2

Ζέρσον Σόουζα 2

Σεΐκ Ουμάρ Κονατέ 2

ΑΕΛ Novibet

Φακούντο Πέρες

Άνχελο Σαγάλ 5

Σάββας Μούργος 5

Ιβάν Μασόν 2

Νίκος Μελίσσας 2

Ντίλαν Μπατουμπινσικά 2

Ερίκ Φεριγκρά 2

Πασχάλης Στάικος 2

Ζήσης Χατζηστραβός 2

Αστέρας AKTOR

Κωνσταντίνος Πομόνης 5

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος 5

Ρόμπερτ Ιβανόφ 5

Φεντερίκο Μακέντα 2

Νικολάι Άλχο 2

Νίκος Παπαδόπουλος 2

Φάνης Τζανδάρης 2

Δημήτρης Εμμανουηλίδης 2

Κάλβιν Κετού 2

Νικολάς Γκιοακίνι 2

Πανσερραϊκός

Αντρέι Ιβάν 5

Βέρνον Ντε Μάρκο 5

Φρανσίσκο Τιναλίνι 2

Βόλνεϊ 2

Άλεξ Τεϊσέιρα 2

Γιάννης Δοϊρανλής 2

Μάριος Σοφιανός 2

Τελευταία αγωνιστική Stoiximan Super League

Κυριακή 22 Μαρτίου, 19:00