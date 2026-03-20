Stoiximan Super League: Οι 20 τιμωρημένοι της τελευταίας αγωνιστικής
Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League ολοκληρώνεται την ερχόμενη Κυριακή (22/3) με επτά αναμετρήσεις, οι οποίες θα κάνουν σέντρα ταυτόχρονα στις 19:00, όπως άλλωστε συνηθίζεται. Από τις 14 ομάδες της Λίγκας οι 12 έχουν τουλάχιστον έναν παίκτη στο ποινολόγιο, με μοναδικές εξαιρέσεις τον Παναιτωλικό και τον Πανσερραϊκό, οι οποίοι μάλιστα τυχαίνει να αναμετρούνται μεταξύ τους.
Συνολικά 20 ποδοσφαιριστές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο τελευταίο ματς της ομάδας τους, εκ των οποίων οι έξι... αναγκαστικά. Συγκεκριμένα 14 παίκτες είχαν δηλωθεί από επιλογή της ομάδας του να εκτίσουν την ερχόμενη αγωνιστική, ενώ οι υπόλοιποι ήταν στο όριο και κιτρινίνστηκαν την τελευταία αγωνιστική.
Φυσικά, αυτό σημαίνει πως οι 20 παίκτες θα είναι διαθέσιμοι από την 1η αγωνιστική των Play Off και Play Out. Θυμίζουμε πως οι παίκτες που είναι στο όριο και δεχτούν κάρτα θα χάσουν την πρεμιέρα του «μίνι» πρωταθλήματος που θα συμμετέχει η ομάδα τους.
Οι τιμωρημένοι της 26ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League
- Αστέρας AKTOR - Χουλιάν Μπαρτόλο *
- ΑΕΚ – Ραζβάν Μαρίν, Τζέιμς Πένραϊς *
- ΑΕΛ Novibet – Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Θεοχάρης Ηλιάδης, Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον, Σάββας Μούργος
- Άρης – Άλβαρο Τεχέρο *, Χαμζά Μεντίλ
- Ατρόμητος – Σαμουέλ Μουτουτσαμί
- Βόλος – Ανόρ Χουάνπι *, Γιάννης Μπουζούκης, Μαξιμιλιάνο Κόμπα
- Κηφισιά – Τιμιπέρε Τζόνσον Έμπο
- Λεβαδειακός – Κωνσταντίνος Γκουμάς
- Ολυμπιακός – Παναγιώτης Ρέτσος *
- ΟΦΗ – Έντι Σαλσέδο *, Νίκος Μαρινάκης
- Παναθηναϊκός – Σωτήρης Κοντούρης
- ΠΑΟΚ – Λούκα Ιβανούσετς
*Οι παίκτες που κιτρινίστηκαν την 25η αγωνιστική.
Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League
Κυριακή 22 Μαρτίου, 19:00
- Αστέρας AKTOR – Παναθηναϊκός
- Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
- ΑΕΚ – Κηφισιά
- Αρης – ΟΦΗ
- Βόλος – ΠΑΟΚ
- Λεβαδειακός – Ατρόμητος
- Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.