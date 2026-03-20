Την τελευταία αγωνιστική της regular season της Stoiximan Super League δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής 20 παίκτες. Δύο από τις 14 ομάδες δεν έχουν παίκτη στο ποινολόγιο.

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League ολοκληρώνεται την ερχόμενη Κυριακή (22/3) με επτά αναμετρήσεις, οι οποίες θα κάνουν σέντρα ταυτόχρονα στις 19:00, όπως άλλωστε συνηθίζεται. Από τις 14 ομάδες της Λίγκας οι 12 έχουν τουλάχιστον έναν παίκτη στο ποινολόγιο, με μοναδικές εξαιρέσεις τον Παναιτωλικό και τον Πανσερραϊκό, οι οποίοι μάλιστα τυχαίνει να αναμετρούνται μεταξύ τους.

Συνολικά 20 ποδοσφαιριστές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο τελευταίο ματς της ομάδας τους, εκ των οποίων οι έξι... αναγκαστικά. Συγκεκριμένα 14 παίκτες είχαν δηλωθεί από επιλογή της ομάδας του να εκτίσουν την ερχόμενη αγωνιστική, ενώ οι υπόλοιποι ήταν στο όριο και κιτρινίνστηκαν την τελευταία αγωνιστική.

Φυσικά, αυτό σημαίνει πως οι 20 παίκτες θα είναι διαθέσιμοι από την 1η αγωνιστική των Play Off και Play Out. Θυμίζουμε πως οι παίκτες που είναι στο όριο και δεχτούν κάρτα θα χάσουν την πρεμιέρα του «μίνι» πρωταθλήματος που θα συμμετέχει η ομάδα τους.

Οι τιμωρημένοι της 26ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Αστέρας AKTOR - Χουλιάν Μπαρτόλο *

ΑΕΚ – Ραζβάν Μαρίν, Τζέιμς Πένραϊς *

ΑΕΛ Novibet – Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Θεοχάρης Ηλιάδης, Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον, Σάββας Μούργος

Άρης – Άλβαρο Τεχέρο *, Χαμζά Μεντίλ

Ατρόμητος – Σαμουέλ Μουτουτσαμί

Βόλος – Ανόρ Χουάνπι *, Γιάννης Μπουζούκης, Μαξιμιλιάνο Κόμπα

Κηφισιά – Τιμιπέρε Τζόνσον Έμπο

Λεβαδειακός – Κωνσταντίνος Γκουμάς

Ολυμπιακός – Παναγιώτης Ρέτσος *

ΟΦΗ – Έντι Σαλσέδο *, Νίκος Μαρινάκης

Παναθηναϊκός – Σωτήρης Κοντούρης

ΠΑΟΚ – Λούκα Ιβανούσετς

*Οι παίκτες που κιτρινίστηκαν την 25η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League

Κυριακή 22 Μαρτίου, 19:00