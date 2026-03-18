Η Stoiximan Superleague ενημέρωσε με ανακοίνωσή της ενημέρωσε για τις ώρες που θα διεξαχθούν οι τρεις κληρώσεις για τα Play Offs και τα Play Out την Τρίτη 24 Μαρτίου. Εκείνη θα λάβει χώρα στα γραφεία της λίγκας.

Η πρώτη που αφορά τα Play Offs θα γίνει στη μία, μισή ώρα αργότερα θα λάβει χώρα εκείνη των θέσεων 5-8 και στις 14:00 θα γίνει εκείνη των Play Out.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague

Ανακοινώνεται ότι οι κληρώσεις για τα Playoffs (Group 1-4 & Group 5-8) και τα Playouts (Group 9-14) του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αγωνιστικής περιόδου 2025-26, θα διεξαχθούν την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, στα γραφεία της Super League.

Το πρόγραμμα των επί μέρους κληρώσεων είναι το ακόλουθο:

13:00 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 1-4)

13:30 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 5-8)

14:00 Κλήρωση Stoiximan Playouts (θέσεων 9-14)

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κλήρωσης σε κάθε group ξεχωριστά, το αποτέλεσμα της κλήρωσης (πρόγραμμα των αγώνων) θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League, ενώ οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα αποφασιστούν στο Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League.