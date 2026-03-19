Ο Τιμπό Κουρτουά ένιωσε ενοχλήσεις στην προθέρμανση πριν τη ρεβάνς με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-2, 17/3) και εν τέλει υπέστη τραυματισμό που τον θέτει νοκ-άουτ!

Η χειρότερη είδηση που θα μπορούσε να ακούσει ήρθε για τον Άλβαρο Αρμπελόα, λίγες μόλις ώρες μετά τη σπουδαία πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ».

Οι «Μερένγκχες» μετά το εντός έδρας 3-0, επικράτησαν και στην Αγγλία με 1-2 επί της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα και έκλεισαν ραντεβού με την Μπάγερν Μονάχου, στην τιτανομαχία των προημιτελικών του Champions League. Ωστόσο, και στα δυο παιχνίδια, θα έχουν μια τεράστια απουσία.

Ο Τιμπό Κουρτουά φέρεται να τίθεται εκτός για περίπου 1,5 μήνα, κάτι που σημαίνει πως δεν θα δώσει το «παρών» στις δυο μάχες με τους Βαυαρούς, αφού τα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για τις 7 και 15 Απριλίου.

Ο Βέλγος πορτιέρε ένιωσε μια δυσφορία κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν το ματς με τη Σίτι, όμως παρόλα αυτά αγωνίστηκε κανονικά στο ματς, έχοντας μάλιστα καθοριστικές αποκρούσεις στην αρχή. Όμως, οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/3) αποκάλυψαν μυϊκό τραυματισμό στον ορθό μηριαίο του δεξιού τετρακέφαλου.

Πλέον, ο Αντρέι Λούνιν θα κληθεί να υπερασπιστεί τα δοκάρια της «βασίλισσας», αρχής γενομένης από το Derby Madrileno της Κυριακής (22/3, 22:00) απέναντι στην Ατλέτικο.