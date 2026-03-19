Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός βρέθηκε ξανά στον αγαπημένο του Ρέντη αλλά και στο ΣΕΦ και η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του έχει αρχίσει.

Όταν η καρδιά σου είναι ταγμένη κάπου δύσκολα φεύγεις από εκεί και όταν το κάνεις τις περισσότερες φορές σκέφτεται το πώς θα ξαναγυρίσεις. Τον τρόπο που θα επιστρέψεις. Ο Κώστας Φορτούνης και ο Ολυμπιακός έχουν έναν δικό τους ιδιαίτερο και ξεχωριστό δεσμό από... πάντα. Οπότε όταν εκείνος έφυγε υπήρχε στον αέρα αυτό το άτυπο του θα τα... ξαναπούμε.

Ο ίδιος ο Έλληνας μεσοεπιθετικός - που βρέθηκε ξανά στον Ρέντη όπου και μίλησε και με τον Μεντιλίμπαρ αλλά και με τον Κοβάσεβιτς σε ένα εξαιρετικό κλίμα και ενώ πήγε και στο ΣΕΦ καθώς είναι και μπασκετικός φαν και φαν και του ΝΒΑ - δείχνει να έχει πάρει την απόφαση καρδιάς του για να γυρίσει στον αγαπημένο του Ολυμπιακό. Καλή η Αλ Καλίτζ και τα πολύ μεγάλα συμβόλαια και όπου φέτος έχει και πολύ καλές επιδόσεις (9 γκολ και 11 ασίστ) αλλά για τον άλλοτε αρχηγό των Πειραιωτών - που ήταν ο πρώτος Έλληνας αρχηγός που σήκωσε ευρωπαϊκό τρόπαιο - σαν τον Ολυμπιακό δεν είναι πουθενά αλλού. Το είπε και με τον τρόπο του στις δηλώσεις του στη NOVA.

Ο «Φόρτου» στα 33 του χρόνια θα αφήσει την Αλ Καλίτζ έπειτα από 2 χρόνια. Στην Αλ Καλίτζ έχει ως τώρα 53 αγώνες με 18 γκολ και 16 ασίστ. Και σε αυτή την φάση τα... σημάδια και οι ενδείξεις φωτογραφίζουν και δείχνουν την επιστροφή του στον αγαπημένο του Ολυμπιακό (όπου είχε 343 αγώνες και 94 γκολ αλλά και 106 ασίστ) το προσεχές καλοκαίρι. Είναι μία διαφαινόμενη επιστροφή που θα μπορούσε να είχε γίνει και πιο νωρίς αλλά τελικώς θα κλείσει τα 2 χρόνια συμβολαίου του με την Αλ Καλίτζ και μετά μένει ελεύθερος.

Στην Αλ Καλίτζ υπάρχει βέβαια και ένας άλλος Έλληνας. Ο Γιώργος Μασούρας που πήγε εκεί ως δανεικός οπότε είναι και αυτό ένα ανοιχτό μέτωπο Έλληνα παίκτη όπου αναμένονται εξελίξεις. Στην Αλ Καλίτζ ο «Μάσου» έχει 11 γκολ και 2 ασίστ φέτος.