Φορτούνης: «Θα ήταν το ιδανικό να αποσυρθώ στον Ολυμπιακό»

Ο Κώστας Φορτούνης μίλησε στην κάμερα της NOVA στο πλαίσιο της παρουσίας του στο ΣΕΦ και αναφέρθηκε στην ενδεχόμενη επιστροφή του στον Ολυμπιακό.

Στην Ελλάδα βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Κώστας Φορτούνης, λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας. Σε αυτό το πλαίσιο ο άλλοτε αρχηγός του Ολυμπιακού έδωσε το παρών στο ΣΕΦ για τον αγώνα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα με τη Φενέρμπαχτσε και αποθεώθηκε από φίλους των Πειραιωτών.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μίλησε στην κάμερα της NOVA και γι' ακόμα μια φορά τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα η προτεραιότητα του, ενώ τόνισε πως θα ήταν ιδανικό να αποσυρθεί στο λιμάνι της καρδιάς του.

Oι δηλώσεις του Κώστα Φορτούνη

Για την κατάσταση στη Σαουδική Αραβία και το αν είναι ασφαλής: «Είμαι καλά. Είμαστε ασφαλείς. Είναι μια χαρά η χώρα. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα. Στόχος ήταν η ομάδα να σωθεί. Το έχουμε καταφέρει με καλό ποδόσφαιρο. Όποια θέση πιο πάνω κατακτήσουμε είναι επιτυχία».

Για τον μπασκετικό Ολυμπιακό: «Όταν έρχομαι μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ. Είναι πολύ καλός φέτος, με καλούς παίκτες και ρόστερ. Εύχομαι να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Για το ενδεχόμενο επιστροφής του στον Ολυμπιακό: «Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια ομάδα. Το καλοκαίρι μένω ελεύθερος οπότε θα συζητήσω με τις ομάδες και ο Ολυμπιακός είναι πάντα προτεραιότητα για εμένα. Το έχω πει αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι τα πάντα. Θα ήταν το ιδανικό να αποσυρθώ εδώ».

Για την εμπειρία του στη Σαουδική Αραβία: «Μου πρόσφερε κάτι διαφορετικό. Το έζησα. Και θα είμαι ελεύθερος για να αποφασίσω και πάλι».