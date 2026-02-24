Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στους «Galacticos by Interwetten» για την περίπτωση του Κώστα Φορτούνη και το θέμα της επιστροφής του στην Ελλάδα το ερχόμενο καλοκαίρι.

Τα δημοσιεύματα από τη Σαουδική Αραβία γύρω από το όνομα του Κώστα Φορτούνη έβαλαν... φωτιά για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό το ερχόμενο καλοκαίρι όπου μένει ελεύθερος.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε στους «Galacticos by Interwetten» για την περίπτωση του 33χρονου μεσοεπιθετικού και αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ από τη Σαουδική Αραβία για την Αλ Καλίτζ και το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής είναι αρνητικός στις προτάσεις που του έχει κάνει η ομάδα.

Στη Σαουδική Αραβία γράφουν ότι ο λόγος είναι οικογενειακός, με τον ίδιο να έχει πάρει την απόφασή του για να επαναπατριστεί έπειτα από δύο χρόνια εκεί.

Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε στο παιχνίδι κόντρα στη Λεβερκούζεν και εξήγησε γιατί ο αιφνιδιασμός είναι το μυστικό για έρθει η νίκη για τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, στα ματς όπου δεν κέρδισε, είχε δεχθεί γκολ από νωρίς, στο πρώτο δεκάλεπτο συγκεκριμένα, μεταξύ αυτών και το ματς με τους Πειραιώτες στο League Phase του Champions League όπου ηττήθηκε με 2-0 (είχε δεχθεί τέρμα στο 2' από τον Κοστίνια).