Λεβαδειακός - Ολυμπιακός: Η φάση που ζήτησαν πέναλτι οι Ερυθρόλευκοι
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Στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός οι Πειραιώτες φώναξαν για μη υπόδειξη πέναλτι πάνω στον χαφ Ρέμο Φρόιλερ.
Ο Ολυμπιακός φάνηκε να έχει παράπονα από την διαιτησία του Τσιμεντερίδη στο ματς με τον Λεβαδειακό. Κυρίως ως προς μία φάση όπου ζητά πέναλτι.
Στον Ολυμπιακό στέκονται σε φάση στο 40ο λεπτό, όπου θεωρούν ότι δεν έχει δοθεί πέναλτι υπέρ του Φρόιλερ μετά από αντικανονικό μαρκάρισμα του Βρακά. Φάση για την οποία ούτε ο διαιτητής Τσιμεντερίδης αλλά ούτε και ο Παπαδόπουλος από το VAR υπέδειξαν κάτι.
@Photo credits: NOVA
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