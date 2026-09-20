Το «αντίο» του Γκαρθία στον Ολυμπιακό: «Έδωσα τα πάντα για αυτήν την φανέλα»
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Ο Ισπανός χαφ ανέβασε ένα post στο Instagram με το οποίο αποχαιρετά τον Ολυμπιακό και εκφράζει τα συναισθήματά του για το διάστημα που έπαιξε στους Πειραιώτες.
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