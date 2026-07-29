Μύθου: «Είμαι πιο ώριμος και πιο έτοιμος, στόχος η πρόκριση»

Ο Ανέστης Μύθου στάθηκε στον στόχο της πρόκρισης απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, μίλησε για την εξέλιξή του και αναφέρθηκε στη νοοτροπία του Αλέσιο Λίσι.

Με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση εμφανίστηκε ο Ανέστης Μύθου, στη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ ενόψει της ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου στην Τούμπα.

Ο 19χρονος επιθετικός του Δικεφάλου τόνισε πως η ομάδα θέλει να παρουσιάσει καλύτερη εικόνα σε σχέση με την περσινή ευρωπαϊκή πορεία, ξεκαθαρίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η νίκη και η πρόκριση.

«Ο στόχος είναι να πάμε καλύτερα ως ομάδα από ό,τι πέρσι. Το πιο σημαντικό είναι να προκριθούμε στην επόμενη φάση και να κερδίσουμε τον αγώνα με τη Ντιναμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο νεαρός φορ μίλησε και για το κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια λίγες ώρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, τονίζοντας πως όλοι ανυπομονούν να αγωνιστούν μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ.

«Η χαρά και η ανυπομονησία κυριαρχούν. Περιμένουμε όλοι πώς και πώς τον αγώνα στην έδρα μας, για να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας», είπε.

Ερωτηθείς για τις οδηγίες που λαμβάνει από τον Αλέσιο Λίσι και τις διαφορές σε σχέση με τον Ράζβαν Λουτσέσκου, απέφυγε να επεκταθεί, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ζητήματα που αφορούν τα αποδυτήρια.

«Αυτά είναι πράγματα που μένουν στα αποδυτήρια. Κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία και τη δική του νοοτροπία, οπότε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορές».

Τέλος, ο Μύθου στάθηκε στη δική του αγωνιστική εξέλιξη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι είναι πλέον πιο έτοιμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του υψηλού επιπέδου.

«Είμαι πιο ώριμος και πιο έτοιμος. Μπορώ να δείξω το ταλέντο μου πιο εύκολα μέσα στον αγωνιστικό χώρο», κατέληξε.