ΕΛ.ΑΣ.: «Ταυτοποιήθηκαν 14 άτομα για τη φραστική επίθεση εις βάρος δημοσιογράφων»

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε πως ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 14 ατόμων που εμπλέκονται σε φραστική επίθεση κατά δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας.

Η Ελληνική Αστυνομία με ανακοίνωση της έκανε γνωστό πως ταυτοποιήθηκαν 14 άτομα, τα οποία «εμπλέκονται σε περίπτωση φραστικής επίθεσης σε βάρος δημοσιογράφων», αναφορικά με όσα έγιναν στην Τούμπα κατά τη διάρκεια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό. Μάλιστα οι οκτώ εξ αυτών έχουν συλληφθεί.

Πρόκειται για 14 ημεδαπούς ηλικίας από 22 έως 45 ετών και με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν εις βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 14 ατόμων, τα περισσότερα εκ των οποίων συνελήφθησαν, που εμπλέκονται σε περίπτωση φραστικής επίθεσης σε βάρος δημοσιογράφων σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη λεκτική επίθεση ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να απομακρυνθούν από τα δημοσιογραφικά θεωρεία.

Έπειτα από επιστάμενη και μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ατόμων που εμπλέκονται σε περίπτωση λεκτικής επίθεσης σε βάρος δημοσιογράφων σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για δεκατέσσερις (14) ημεδαπούς ηλικίας από 22 έως 45 ετών, εκ των οποίων συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις οι οκτώ (8) και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στον «Ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και άλλες διατάξεις» και «Παράνομη βία».

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω εμπλέκονται σε συμβάν κατά το οποίο απογευματινές ώρες χθες (15-03-2026), προ της έναρξης ποδοσφαιρικού αγώνα σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης, ομάδα ατόμων, μέρος των οποίων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου, κινήθηκαν προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία και επιτέθηκαν φραστικά σε δημοσιογράφους, από τους οποίους ζήτησαν να απομακρυνθούν.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή».