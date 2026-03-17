Ποινική δίωξη ασκήθηκε στους οκτώ οπαδούς του ΠΑΟΚ για τους προπηλακισμούς στα δημοσιογραφικά θεωρία της Τούμπας.

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης θα δικαστούν οι οκτώ συλληφθέντες για το επεισόδιο που έλαβε χώρα στα δημοσιογραφικά της Τούμπας πριν την έναρξη του αγώνα με τον Λεβαδειακό την περασμένη Κυριακή (15/03).

Η εισαγγελέας άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για πράξεις της απειλής διάπραξης εγκλημάτων και της παράνομης βίας- αμφότερες από κοινού εντός αθλητικών εγκαταστάσεων με αφορμή αθλητική εκδήλωση και πριν από την επίσημη έναρξη της. Οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και με την επιβαρυντική περίσταση του νέου Αθλητικού Νόμου.

Συνολικά για την υπόθεση αυτή έχουν ταυτοποιηθεί 14 άτομα. Τα άλλα έξι, που περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία, έχουν ταυτοποιηθεί και διώκονται για τις ίδιες πράξεις. Τα εμπλεκόμενα άτομα είναι ηλικίας από 22 έως 45 ετών.

Η ταυτοποίησή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατέστη εφικτή ύστερα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.