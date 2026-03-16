Καλαμάτα: Από την κόλαση στον παράδεισο σε 336 μέρες

Η Καλαμάτα 336 ημέρες μετά το σοκ από την Κηφισιά πήρε... φωτιά για χάρη της Μαύρης Θύελλας και αυτό το success story έχει συγκεκριμένους ανθρώπους - κλειδιά.

Στο ποδόσφαιρο το πιο σημαντικό είναι η αντίδραση μετά τα μεγάλα σοκ. Υπάρχουν ομάδες που από μια στιγμή, όπως ένα γκολ που τις σημάδεψαν ή από μια χαμένη ευκαιρία που τις... στοίχειωσε, από έναν υποβιβασμό ή μια χαμένη άνοδο, έφτασαν στην καταστροφή, ενώ άλλες βγήκαν ακόμα πιο δυνατές από αυτά τα «χτυπήματα». Η Καλαμάτα δεδομένα ανήκει στο δεύτερο «group».

Ούτε χρόνος δεν έχει περάσει από τις 13 Απριλίου του 2025, όταν η πρωτεύουσα της Μεσσηνίας περίμενε μια μεγάλη γιορτή ανόδου - στον «τελικό» ανόδου με την Κηφισιά, ο οποίος στη συνείδηση μερικών είχε... κριθεί πριν τη σέντρα. Η Μαύρη Θύελλα πήγαινε για δύο αποτελέσματα σε μια έδρα καμίνι και ενώ στις εξέδρες συζητούσαν αν η ομάδα τους θα αγωνιζόταν την επόμενη σεζόν στην... Τρίπολη ή στην Πάτρα (εν αναμονή των απαραίτητων έργων στην Παραλία που ακόμα δεν έχουν γίνει) η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο «πάγωσε» το γήπεδο στο 90+2' χάρη στο σπουδαίο γκολ του Παύλου Παντελίδη, το οποίο επί της ουσίας σφράγισε μια άξια άνοδο του κλαμπ των Βορείων Προαστίων.

Το «σοκ» ήταν μεγάλο και υπήρχε μια κοινή απορία απόγνωσης όλων των φιλάθλων της Μαύρης Θύελλας. «Αν όχι τώρα, πότε;». Η γιορτή της επιστροφής της Καλαμάτας στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν ματαιώθηκε αλλά πήρε μια «αναβολή» 336 ημερών και την Κυριακή (15/3) η πόλη πήρε... φωτιά στη φιέστα ανόδου και το Gazzetta σας μετέφερε όλο το ξέφρενο πάρτι που έγινε στην «καρδιά» της Μεσσηνίας από οπαδούς που διψούσαν να δουν την ομάδα τους στη Super League.

Λιγότερο από έναν χρόνο από εκείνο το ματς που «σημάδεψε» τον οργανισμό της Καλαμάτας το κλαμπ απέδειξε πως βγήκε ακόμα πιο δυνατό και πανηγύρισε τη σπουδαία επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία της χώρας μετά από 26 δύσκολα χρόνια κατά τα οποία οι Μελανόλευκοι έφτασαν μέχρι και τον... εφιάλτη της Α' ΕΠΣ Μεσσηνίας.

Η πίστη του Πρασσά

Η ιστορική επιστροφή της Καλαμάτας στα «σαλόνια» είναι μια συλλογική δικαίωση, όμως στην κορυφή αυτής της «πυραμίδας» βρίσκεται ο Γιώργος Πρασσάς. Ο Μεσσήνιος επιχειρηματίας, ο οποίος «έχτισε» την περιουσία του στο Σικάγο και το 2018 ανέλαβε τα διοικητικά ηνία της Μαύρης Θύελλας, όταν αγωνιζόταν ακόμα στη Γ' Εθνική, έχοντας ένα όραμα. Να την οδηγήσει στα «σαλόνια».

Ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ στάθηκε σταθερά δίπλα στον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια, στήριξε με συνέπεια και αποφασιστικότητα το πλάνο της «αναγέννησης» του συλλόγου κάνοντας γενναίες επενδύσεις στην ομάδα και δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει στο στόχο της Super League.

Παρά τις δύσκολες στιγμές και τις απογοητεύσεις, με κυριότερη τη χαμένη άνοδο από την Κηφισιά, ο ιδιοκτήτης της «μελανόλευκης» ΠΑΕ δεν τα παράτησε και απέδειξε πως η πίστη και η επιμονή μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία.

Οι ειδικοί των ανόδων

Μετά την αποτυχία της περασμένης σεζόν, ο Πρασσάς έδωσε τα «κλειδιά» σε δυο ανθρώπους του ποδοσφαίρου που έχουν... master στο να ανεβάζουν ομάδες στη Super League. Ο λόγος φυσικά για τον τεχνικό διευθυντή Ευριπίδη Τσιμπανάκο και τον... μετρ των προβιβασμών Αλέκο Βοσνιάδη, ο οποίος προερχόταν από δύο διαδοχικές κατακτήσεις πρωταθλημάτων Super League 2 με Athens Kallithea και ΑΕΛ Novibet.

Οι δυο άνδρες συνεργάστηκαν με απόλυτη επιτυχία στην... ξέφρενη πορεία των Λαρισαίων προς τη Super League και ο Γιώργος Πρασσάς τους εμπιστεύτηκε για να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα.

Ο Τσιμπανάκος αποτέλεσε βασικό πυλώνα της καθημερινής λειτουργίας και της οργάνωσης της ομάδας, έχοντας την αποστολή να μετατρέψει το όραμα του χρηματοδότη στο πολυπόθητο αποτέλεσμα. Με την παρουσία του στη Μαύρη Θύελλα συνέβαλε στη δημιουργία ενός σταθερού ποδοσφαιρικού περιβάλλοντος.

Όσο για τον Αλέκο Βοσνιάδη; Τα «γαλόνια»... μιλούν από μόνα τους. O πολύπειρος τεχνικός έφτασε τις έξι ανόδους από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία και το αξιοσημείωτο είναι πως το πέτυχε με ισάριθμες διαφορετικές ομάδες. Πριν από τις τρεις διαδοχικές κατακτήσεις πρωταθλήματος στη Super League 2 ο Μακεδόνας κόουτς οδήγησε με επιτυχία στη Super League τον Απόλλωνα Σμύρνης, τη Νίκη Βόλου και την Κέρκυρα.

Πρόκειται για προπονητή που ξέρει όσο λίγο τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες αυτής της δύσκολης Λίγκας και κατάφερε να βάλει τη «σφραγίδα» του σε αυτή την επιτυχία. Μην ξεχνάμε πως ο Βοσνιάδης παρέλαβε έναν «πληγωμένο οργανισμό» από την απώλεια της ανόδου και κατάφερε με μεθοδική δουλειά να του δώσει συνοχή, αυτοπεποίθηση και (το σημαντικότερο) νοοτροπία νικητή, όπως αποδείχθηκε με την αντίδραση - ανόδου μετά την εντός έδρας ήττα από τον Πανιώνιο, η οποία θα μπορούσε να «ξυπνήσει» μνήμες... Κηφισιάς.

Οι αφανείς ήρωες

Φυσικά εκτός από τους παράγοντες και το υψηλού επιπέδου ρόστερ για τα δεδομένα του πρωταθλήματος υπάρχουν και στελέχη, τα οποία δουλεύουν στην αφάνεια ώστε η Καλαμάτα να λειτουργεί ως κλαμπ Super League πριν καν ανέβει. Πολύτιμη συνεισφορά είχαν ο team manager Γιάννης Στάθης και ο προϊστάμενος Διοικητικού τμήματος της ΠΑΕ, Σπύρος Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι ακολούθησαν Τσιμπανάκο - Βοσνιάδη στη «μετακόμιση» από τη Λάρισα.

Οι δυο άνδρες πλαισίωσαν διοικητικά τον Έκτορα Στεφάνου, ο οποίος ήταν στο πλευρό του Πρασσά και της Μαύρης Θύελλας από πριν και εκτελεί χρέη διευθυντή οικονομικού σχεδιασμού της ομάδας, έχοντας καταλυτικό ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό του κλαμπ.

Φυσικά, η Super League έχει ακόμα υψηλότερες απαιτήσεις από τη Super League 2 σε κάθε επίπεδο και η σωστή στελέχωση ενός κλαμπ είναι κομβικός εξω-αγωνιστικός παράγοντας...