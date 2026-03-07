Καλαμάτα: Τα πολύτιμα γρανάζια της ανόδου της «Μαύρης Θύελλας» (vids)
Το όνειρο κάθε Μεσσήνιου έκανε φέτος πραγματικότητα η Καλαμάτα. Η «Μαύρη Θύελλα» μετά από 26 ολόκληρα χρόνια βρίσκεται και πάλι στην Super League, παίρνοντας και μαθηματικά το εισιτήριο ανόδου μετά την εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Ένα όνειρο που δεν πραγματοποιήθηκε πέρσι, όταν στο 90+2' του αγώνα με την Κηφισιά στο γήπεδο Παραλίας, ο Παντελίδης σκόραρε και έστειλε στην Super League το συγκρότημα των Βορείων Προαστίων.
Η αποτυχία που πείσμωσε τους πάντες
Η αλήθεια είναι πως η περσινή χρονιά και η αποτυχία να ανέβει η Καλαμάτα με γκολ που δέχθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, δεν απογοήτευσε, αλλά πείσμωσε τους πάντες. Ο Γιώργος Πρασσάς έβαλε και πάλι βαθιά το χέρι στην τσέπη αλλάζοντας πολλά πράγματα και όχι μόνο αποκτώντας ποδοσφαιριστές, με τις αλλαγές αυτές να αποδίδουν άμεσα καρπούς.
Τα βασικά γρανάζια της μηχανής του Βοσνιάδη
Για τις διοικητικές αλλαγές, αλλά και αυτή του προπονητή θα αναφερθούμε με ξεχωριστά κείμενα. Τώρα το βάρος θα πέσει στους παίκτες που με την παρουσία τους έκαναν την διαφορά φέτος και συνέβαλαν τα μέγιστα στο να μπορέσει η Καλαμάτα να ανέβει και πάλι στα μεγάλα σαλόνια. Φυσικά για να έρθει μια άνοδος χρειάζεται όλοι να δώσουν το 100%, αλλά όπως και να το κάνουμε υπήρξαν παίκτες που... τράβηξαν μεγαλύτερο κουπί και με αυτούς θα ασχοληθούμε παρακάτω.
Παμλίδης, Μάντζης: Τα γκολ τους έκριναν πολλά
Βαφέας, Στρούγγης: Η σιγουριά στα μετόπισθεν
Η ποιότητα στο κέντρο έκανε την διαφορά
Γκέλιος: Κέρβερος με 10 αγώνες χωρίς να δεχθεί γκολ
Χωρίς τον κόσμο δεν θα έκανε τίποτα
Ναι καλή και άγια η άμυνα και πολλές φορές μπορεί να σου δώσει σημαντικούς βαθμούς, αλλά όταν μια ομάδα έχει ως στόχο την άνοδο, που σημαίνει την κατάκτηση του πρωταθλήματος, σημασία έχουν οι νίκες. Και για να κερδίζεις θα πρέπει να σκοράρεις. Έτσι ξεκινάμε με τους δύο ποδοσφαιριστές που έβαλαν την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα τις περισσότερες φορές.
Αρχικά με τον πρώτο σκόρερ που ήταν ο Γιώργος Παμλίδης. Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής κατάφερε να σκοράρει 11 φορές συμβάλλοντας τα μέγιστα στο να κατακτηθεί το πρωτάθλημα στον Νότιο Όμιλο, ενώ ήταν συνολικά μια πηγή κινδύνου για την αντίπαλη άμυνα.
Δίπλα του και ο σέντερ φορ της «Μαύρης Θύελλας», Βασίλης Μάντζης ο οποίος είχε 10 γκολ και δύο ασίστ. Δύο ποδοσφαιριστές που με τα συνολικά 21 γκολ που πέτυχαν οδήγησαν την ομάδας τους στην μεγάλη κατηγορία.
Ναι καλά και άγια τα γκολ, καθώς όπως αναφέραμε αυτά σε οδηγούν στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος, αλλά για να πάρεις βαθμούς χρειάζεται να έχεις και δυνατή άμυνα, να έχεις τους παίκτες που μπορούν πίσω να κρατάνε τις «Θερμοπύλες». Σε αυτό το κομμάτι ξεχώρισαν ο Νίκος Βαφέας και ο Στέφανος Στρούγγης.
Ο πρώτος έχοντας καταφέρει να ανέβει πέρσι με την ΑΕΛ Novibet, το καλοκαίρι αποχωρώντας από τους Θεσσαλούς για την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας προσέφερε την πολύτιμη πείρα του αλλά και τον τρόπο να κερδίζεις. Αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια, όντας στα περισσότερα κυρίαρχος πίσω, ενώ πέτυχε και 3 γκολ, δείχνοντας για ακόμα μία φορά πως είναι από τους πιο επικίνδυνους επιθετικά στόπερ που έχουμε.
Ο δίπλα του ο 28χρονος Στέφανος Στροήγγης που έδεσε εξαιρετικά με τον Βαφέα παίζοντας σε 19 παιχνίδια και σκοράροντας και μία φορά. Και φυσικά μην ξεχνάμε και τον Πέτρο Καλουτσικίδη που αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια, πέτυχε ένα γκολ και συνολικά είχε μεστή παρουσία στα περισσότερα παιχνίδια.
Και φυσικά μια ομάδα και για να σκοράρει, αλλά και για να αμυνθεί θα πρέπει να έχει και καλό κέντρο και η Καλαμάτα το είχε και με το παραπάνω. Το ευχάριστο για τον Αλέκο Βοσνιάδη είναι πως είχε πολλούς παίκτες στην διάθεσή του, κάτι που φαίνεται και από τις συμμετοχές. Ο Ηλίας Τσέλιος με 22 είχε τις περισσότερες, καταφέρνοντας να σκοράρει και 5 φορές, ενώ ο Άγγελος Οικονόμου και ο Αχμέντ Μέντες Μορέιρα με 20 τον ακολούθησαν.
Ο Μορέιρα εκτός του γκολ που σφράγισε και τυπικά την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία, σκόραρε ακόμα 4 φορές όντας από τους πλέον κομβικούς παίκτες της Καλαμάτας. Και φυσικά εκτός κάδρου δεν μπορεί να μείνει ο Μπρούνο Γκάμα όχι τόσο για τις 14 συμμετοχές και τις 2 ασίστ, αλλά για τις στιγμές ωραίου ποδοσφαίρου που προσέφερε στον κόσμο.
Και αφού ξεκινήσαμε με τους παίκτες που σκόραραν τα περισσότερα τέρματα, κλείνουμε με τον τερματοφύλακα, καθώς όπως λένε και οι μεγάλοι προπονητές, μια ομάδα χτίζεται με έναν καλό παίκτη στη θέση αυτή. Και ο Γιάννης Γκέλιος ήταν ο κέρβερος που χρειάζεται κάθε ομάδα. Συνολικά κάθισε κάτω από τα δοκάρια της Καλαμάτας σε 19 παιχνίδια πρωταθλήματος, κρατώντας το μηδέν στα 10. Ε τι άλλο να έκανε;
Για το τέλος αφήνουμε την μεγάλη δύναμη της Καλαμάτας που δεν είναι άλλος από τον κόσμο της. Οι φίλοι της «Μαύρης Θύελλας» γέμιζαν στα περισσότερα παιχνίδια το γήπεδο της Παραλίας, αλλά και στα εκτός έδρας ματς ήταν εκεί και συνολικά είναι χωρίς την παραμικρή αμφιβολία η μεγάλη δύναμη αυτής της ομάδας.
Μιας ομάδας που μετά από 26 ολόκληρα χρόνια επιστρέφει στην Super League με σκοπό φυσικά να παραμείνει για χρόνια.