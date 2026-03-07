Η Καλαμάτα μετά από 26 χρόνια κατάφερε να επιστρέψει στην Super League και το Gazzetta σας θυμίζει τα πιο πολύτιμα γρανάζια της μηχανής του Αλέκου Βοσνιάδη.

Το όνειρο κάθε Μεσσήνιου έκανε φέτος πραγματικότητα η Καλαμάτα. Η «Μαύρη Θύελλα» μετά από 26 ολόκληρα χρόνια βρίσκεται και πάλι στην Super League, παίρνοντας και μαθηματικά το εισιτήριο ανόδου μετά την εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Ένα όνειρο που δεν πραγματοποιήθηκε πέρσι, όταν στο 90+2' του αγώνα με την Κηφισιά στο γήπεδο Παραλίας, ο Παντελίδης σκόραρε και έστειλε στην Super League το συγκρότημα των Βορείων Προαστίων.

Η αποτυχία που πείσμωσε τους πάντες

Η αλήθεια είναι πως η περσινή χρονιά και η αποτυχία να ανέβει η Καλαμάτα με γκολ που δέχθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, δεν απογοήτευσε, αλλά πείσμωσε τους πάντες. Ο Γιώργος Πρασσάς έβαλε και πάλι βαθιά το χέρι στην τσέπη αλλάζοντας πολλά πράγματα και όχι μόνο αποκτώντας ποδοσφαιριστές, με τις αλλαγές αυτές να αποδίδουν άμεσα καρπούς.

Τα βασικά γρανάζια της μηχανής του Βοσνιάδη

Για τις διοικητικές αλλαγές, αλλά και αυτή του προπονητή θα αναφερθούμε με ξεχωριστά κείμενα. Τώρα το βάρος θα πέσει στους παίκτες που με την παρουσία τους έκαναν την διαφορά φέτος και συνέβαλαν τα μέγιστα στο να μπορέσει η Καλαμάτα να ανέβει και πάλι στα μεγάλα σαλόνια. Φυσικά για να έρθει μια άνοδος χρειάζεται όλοι να δώσουν το 100%, αλλά όπως και να το κάνουμε υπήρξαν παίκτες που... τράβηξαν μεγαλύτερο κουπί και με αυτούς θα ασχοληθούμε παρακάτω.