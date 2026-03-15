Το σύνθημα του κόσμου προς στον Πρασσά: «Πρόεδρε σε παρακαλώ φτιάξε νέο γήπεδο για να τρελαθώ»
Το σύνθημα «πρόεδρε, πρόεδρε σε παρακαλώ φτιάξε νέο γήπεδο για να τρελαθώ» δόνησε την ατμόσφαιρα - εν μέσω των πανηγυρισμών κόσμου αλλά και ομάδας - στην Καλαμάτα. Ένα σύνθημα με αποδέκτη τον ισχυρό άνδρα της Μαύρης Θύελλας, Γιώργο Πρασσά. Ο κόσμος ήταν σε μία απόλυτη έκσταση για το Πρωτάθλημα και την ιστορική άνοδο, που πανηγυρίστηκε δεόντως, κάτι απόλυτα λογικό αλλά και αναμενόμενο. Δείτε τα βίντεο του Gazzetta.
⚫️⚪️🏟️ Οι φίλοι της Καλαμάτας ζήτησαν νέο γήπεδο από τον πρόεδρο Γιώργο Πρασσά! pic.twitter.com/ho0eWvRzWT— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 15, 2026
⚫️⚪️🏆 We are the Champions#kalamatafc pic.twitter.com/eLuygJAkJi— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 15, 2026
⚫️⚪️🚌 𝝩𝝤 𝝥𝝤𝝪𝝠𝝡𝝖𝝢 𝝩𝝜𝝨 𝝟𝝖𝝠𝝖𝝡𝝖𝝩𝝖𝝨 𝝣𝝚𝝟𝝞𝝢𝝜𝝨𝝚 𝝘𝝞𝝖 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 pic.twitter.com/O3rIHohcEG— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 15, 2026
