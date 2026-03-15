Οι φίλοι της ομάδας Καλαμάτας ζήτησαν νέο γήπεδο από τον ισχυρό της άνδρα. ΚΑΛΑΜΑΤΑ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Δαλαταριώφ, Ράπτης, Σανιδάς, Κόλλιας.

Το σύνθημα «πρόεδρε, πρόεδρε σε παρακαλώ φτιάξε νέο γήπεδο για να τρελαθώ» δόνησε την ατμόσφαιρα - εν μέσω των πανηγυρισμών κόσμου αλλά και ομάδας - στην Καλαμάτα. Ένα σύνθημα με αποδέκτη τον ισχυρό άνδρα της Μαύρης Θύελλας, Γιώργο Πρασσά. Ο κόσμος ήταν σε μία απόλυτη έκσταση για το Πρωτάθλημα και την ιστορική άνοδο, που πανηγυρίστηκε δεόντως, κάτι απόλυτα λογικό αλλά και αναμενόμενο. Δείτε τα βίντεο του Gazzetta.

⚫️⚪️🏟️ Οι φίλοι της Καλαμάτας ζήτησαν νέο γήπεδο από τον πρόεδρο Γιώργο Πρασσά! pic.twitter.com/ho0eWvRzWT March 15, 2026