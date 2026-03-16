Τα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού πριν φύγει από την Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε πως από του χρόνου επιστρέφει εξ' ολοκλήρου στο ΟΑΚΑ με αποτέλεσμα φέτος να παίζει τα τελευταία του παιχνίδια στην αγαπημένη του Λεωφόρο.

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται φέτος να βιώσει μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή, αφού, μετά από την απόφαση που πήρε για μετακόμιση στο ΟΑΚΑ για τη σεζόν 2026-2027, θα πρέπει να αποχαιρετήσει φέτος την ιστορική του έδρα, το «Απόστολος Νικολαΐδης», μιας και αν όλα πάνε καλά, από τη σεζόν 2027-2028 θα παίζει στο νέο του γήπεδο στον Βοτανικό.

Οι «πράσινοι» είχαν επιλέξει φέτος να παίζουν τα ματς του πρωταθλήματος στην Λεωφόρο και κείνα της Ευρώπης συν το ματς για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Άρη στο ΟΑΚΑ. Από τη νέα χρονιά όμως, όλα τα παιχνίδια θα γίνονται στο Ολυμπιακό Στάδιο, με το οποίο έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, σε μία απόφαση, το σκεπτικό της οποίας αναλύθηκε διεξοδικά.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως το «τριφύλλι» θα αναγκαστεί φέτος να αποχαιρετήσει την ιστορική και αγαπημένη του έδρα μια για πάντα, αν όλα πάνε σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα κι έτσι τα φετινά θα είναι τα τελευταία παιχνίδια του εκεί.

Τα τελευταία ματς του πρωταθλήματος και το όνειρο για ένα... ευρωπαϊκό αντίο

Αφού το τελευταίο παιχνίδι του στην κανονική διάρκεια είναι εκτός έδρας με τον Αστέρα AKTOR, τα μόνα παιχνίδια από τις εν Ελλάδι υποχρεώσεις που απομένουν να γίνουν και θα λάβουν χώρα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» είναι τα τρία εντός έδρας μεγάλα παιχνίδια των Play Offs της Stoiximan Superleague με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και φυσικά Ολυμπιακό.

Στην ουσία έτσι η παρουσία των «πρασίνων» στην αγαπημένη τους έδρα θα κλείσει με παιχνίδια με ξεχωριστό «χρώμα», αφού είναι τα πιο δυνατά που μπορεί να δώσει το «τριφύλλι» στην Ελλάδα.

Ωστόσο καλά είναι αυτά, όμως τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για τον οργανισμό του Παναθηναϊκού από το να πει αντίο στο ιστορικό του σπίτι, στο οποίο αγωνίζεται, με κάποιες διακοπές ενδιάμεσα, από το μακρινό 1923, που τέθηκε προς χρήση, από το να παίξει για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια έναν προημιτελικό ευρωπαϊκό Κυπέλλου εκεί.

Βλέπετε αν ο Παναθηναϊκός περάσει το μεγάλο εμπόδιο της Μπέτις την Πέμπτη (19/03-22:00), τότε το εντός έδρας παιχνίδι του για τα προημιτελικά του Europa League με όποια περάσει από τις Μπράγκα και Φερεντσβάρος, είναι δεδομένο πως θα γίνει στη Λεωφόρο, αφού η φάση που έχουν φτάσει οι εργασίες του ΟΑΚΑ δεν θα επιτρέψουν να γίνει εκεί άλλο παιχνίδι για κάποιο διάστημα.

Το διάστημα αυτό θα πιάσει και τα ημιτελικά της διοργάνωσης, πράγμα που σημαίνει πως στο ονειρικό σενάριο, που οι «πράσινοι» φτάσουν στα ημιτελικά, τότε θα γίνει κι εκείνο το εντός έδρας ματς στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με το «τριφύλλι» να έχει την ευκαιρία στο ιδεατό αυτό σενάριο να κλείσει την παρουσία του στον τόπο που «άνθισε» και λατρεύτηκε με την επιστροφή του σ' έναν ευρωπαϊκό τελικό για πρώτη φορά μετά από 55 χρόνια.

Κλείνοντας να σημειώσουμε πως στις βασικές προτεραιότητες της ΠΑΕ ανήκει η απόδοση τιμών στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, το γήπεδο της Λεωφόρου. Ήδη βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη ενός συνολικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει φιλικό παιχνίδι, κοινωνικές εκδηλώσεις και μια σειρά ενεργειών που θα κρατήσουν άσβεστη τη μνήμη του «Απόστολος Νικολαΐδης»