Ο αριθμός που καταδεικνύει την έκταση του ροτέισον που έκανε ο Ράφα Μπενίτεθ κόντρα στον Παναιτωλικό για να έχει όσο πιο φρέσκους γίνεται τους βασικούς του στη ρεβάνς με τη Μπέτις.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε κόντρα στον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο το βράδυ της Κυριακής (15/03) μένοντας στο 0-0 όντας επηρεασμένος από τις πολλές αλλαγές που αποφάσισε να κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ ενόψει της μεγάλης ρεβάνς με τη Μπέτις, που έπεται τη Πέμπτη (19/03-22:00).

Ο Ισπανός τεχνικός παρέταξε μία πειραματική ενδεκάδα απέναντι στα «καναρίνια» δείχνοντας ξεκάθαρα πως προτεραιότητα των «πρασίνων» αυτή τη στιγμή είναι το ματς με τους Ανδαλουσιάνους που μπορεί να τους φέρει ξανά σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 23 ολόκληρα χρόνια και μάλιστα μ' ένα αντίπαλο στα μέτρα τους, αν η Φερεντσβάρος, που κέρδισε 2-0 τη Μπράγκα στο πρώτο ματς, καταφέρει να προκριθεί.

Για να καταλάβεις κανείς το μέγεθος της προστασίας των παικτών που επέδειξε ο Μαδριλένος προπονητής του «τριφυλλιού» στο χθεσινό παιχνίδι μονάχα 3-4 από τους 16 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν μπορεί να βρεθούν στο αρχικό σχήμα.

Αυτοί έπαιξαν με Παναιτωλικό και «ελπίζουν» για ενδεκάδα με Μπέτις

Ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε κι έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του αφήνοντας εκτός αποστολής για να τους ξεκουράσει τους Ίνγκασον, Κυριακόπουλο, Ρενάτο και Πελίστρι. Ο πρώτος προερχόταν από ένα χτύπημα στο ματς με τον ΟΦΗ κι είχε ξεκουραστεί με την Λιβαδειά για να παίξει στο πρώτο με τη Μπέτις, ο δεύτερος παίζει ασταμάτητα εδώ και δύο μήνες, ο τρίτος θέλει τη δική του μεταχείριση για να μην βγάζει μυϊκά προβλήματα και ο τέταρτος προέρχεται από μεγάλη αποχή και δεν ήθελαν να επιβαρυνθεί απότομα.

Στο ματς με τους Αγρινιώτες άφησε στον πάγκο τους Μπακασέτα, Καλάμπρια, Λαφόν, Τσέριν, Ταμπόρδα και Τεττέη, τους οποίους και δεν χρησιμοποίησε καθόλου κατά τη διάρκεια του αγώνα, παρ' ότι η ομάδα του έψαχνε το γκολ της νίκης.

Προτίμησε κάποια στιγμή να παίζει με φουλ μπακ τον Σισοκό και εξτρέμ τον Βιλένα, παρά να ρισκάρει τον οποιονδήποτε τραυματισμό σε παίκτη που υπολόγιζε για το σημαντικό παιχνίδι που έρχεται.

Από τους 16 ποδοσφαιριστές που χρησιμοποίησε ο Ισπανός τεχνικός στον αγώνα με τα «καναρίνια», οι έξι δεν είναι καν διαθέσιμοι για το ματς της Πέμπτης. Οι Παντελίδης, Σισοκό, Κοντούρης, Βιλένα και Γιάγκουσιτς είναι εκτός λίστας ενώ ο Ζαρουρί είναι τιμωρημένος.

Από τους δέκα που μένουν, οι έξι δεν υπολογίζονται για βασικοί. Οι Πάντοβιτς και Σφιντέρσκι θα μείνουν στον πάγκο, αφού θα επιστρέψει ο Τεττέη στο αρχικό σχήμα στο ματς αυτό, ο Σιώπης θα έρθει από τον πάγκο αν χρειαστεί, ο Κότσαρης θα δώσει τη θέση του στον βασικό Λαφόν ενώ ως αναπληρωματικές λύσεις για το ματς αυτό θα είναι και οι Τζούρισιτς-Αντίνο, αφού οι Πελίστρι και Ταμπόρδα έχουν προβάδισμα για τις θέσεις μπροστά.

Κάπως έτσι μένουν τέσσερις ποδοσφαιριστές που έχουν πιθανότητες να βρεθούν στο αρχικό σχήμα με τη Μπέτις. Ο λόγος για τους τρεις στόπερ του χθεσινού αγώνα, Κάτρη, Τουμπά και Ερνάντεθ, αλλά και τον Τσιριβέγια, που πήρε ένα γεμάτο μισάωρο, για να είναι πιο έτοιμος για το ματς αυτό.

Ο Ισπανός αμυντικός μέσος συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για να ξεκινήσει ενάντια στην ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι, αφού αυτός ήταν και ο στόχος του αρχικού προγραμματισμού, που είχε γίνει για την αποκατάσταση από τον τραυματισμό του.

Από την άλλη είναι δεδομένο πως από τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς που είχε χθες η ομάδα, ενώ όλοι συγκεντρώνουν πιθανότητες να βρεθούν στην ενδεκάδα, ένας εξ' αυτών θα μείνει στον πάγκο μιας και η θέση του κεντρικού στόπερ στην τριάδα, είναι καπαρωμένη από τον Ίνγκασον. Το πιθανότερο είναι να δούμε τον Ερνάντεθ να μένει στον πάγκο.

Βλέπουμε, λοιπόν, πως ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε την καλύτερη δυνατή διαχείριση προκειμένου να προστατεύσει τους ποδοσφαιριστές που ήθελε και από τον οποιονδήποτε κίνδυνο τραυματισμού, αλλά και υπάρξει όσο γίνεται λιγότερη επιβάρυνση για κείνους. Αυτό βέβαια του κόστισε δύο βαθμούς με τον Παναιτωλικό, ωστόσο κανείς δεν θα μείνει να δώσει σημεία σ' αυτό αν την Πέμπτη, το «τριφύλλι» περάσει τη Μπέτις.