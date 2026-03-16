Στο ΟΑΚΑ από τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός: H λογική πίσω από την απόφαση

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ως έδρα του το ΟΑΚΑ για τη νέα σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την απόφαση να αγωνίζεται από του χρόνου στο ΟΑΚΑ σε όλες τις διοργανώσεις με αποτέλεσμα τα τρία παιχνίδια που θα δώσει στα Play Offs, αν δεν περάσει το εμπόδιο της Μπέτις, να είναι τα τελευταία που θα δώσει στο ιστορικό του γήπεδο, το «Απόστολος Νικολαΐδης», αφού από τη σεζόν 2027-2028 αναμένεται να είναι έτοιμο προς χρήση το νέο του γήπεδο στον Βοτανικό.

Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση αυτή στηρίζεται σε τρεις βασικούς λόγους, που είναι τα εισιτήρια διαρκείας της τρέχουσας σεζόν, το ενδιαφέρον του κόσμου για την επόμενη και oι αγωνιστικκές απαιτήσεις που καλύπτει το ανακαινισμένο ΟΑΚΑ.



Το θέμα των εισιτηρίων διαρκείας είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη νέα σεζόν και για έναν παραπάνω λόγο. Ήδη στη Λεωφόρο με τον υπάρχον αριθμό διαρκείας έβγαιναν λίγα εισιτήρια προς διάθεση. Αν αυτός, λοιπόν, αυξηθεί αρκετά, θα έπρεπε είτε να μπει «κόφτης» στα διαρκείας είτε το γήπεδο θα γινόταν sold out και δεν θα ήταν στην ουσία προσβάσιμο σε φιλάθλους που δεν έχουν.

Έτσι, πηγαίνοντας στο ΟΑΚΑ η ομάδα θα μπορεί να διαθέσει όσο μεγαλύτερο αριθμό εισιτηρίων διαρκείας γίνεται, τα οποία την επόμενη σεζόν 2026-2027, θα έχουν μία παραπάνω αξία κι αυτό γιατί υπό προϋποθέσεις, όσοι αποκτήσουν, θα έχουν προτεραιότητα για αγορά κάρτας διαρκείας στο νέο «σπίτι» της ομάδας στον Βοτανικό, στο οποίο, αν όλα πάνε καλά, θα μπει από τη σεζόν 2027-2028.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στον τρόπο απόκτησης διαρκείας για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα προκύψουν δύο προνομιούχες κατηγορίες κατόχων διαρκείας.

Το πρώτο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους έχουν διαρκείας στην τρέχουσα περίοδο (2025-26) και θα αποκτήσουν και την επόμενη σεζόν (2026-27).

Το δεύτερο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους αγοράσουν διαρκείας την επόμενη σεζόν (2026-27), έχοντας παράλληλα προβεί έως τις 31 Μαΐου 2026 σε εγγραφή τους ως μέλη του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου (Ερασιτέχνη).

Η απαραίτητη προϋπόθεση της εγγραφής ως μέλους του Α.Ο. προκειμένου να αποκτηθεί διαρκείας στην ΠΑΕ, αλλά και η σταθερή απόδοση των 5 ευρώ ανά απλό εισιτήριο αγώνα, θα προσφέρει στη «μάνα του λόχου» ακόμα μεγαλύτερα έσοδα, αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα ενίσχυσης των τμημάτων του Συλλόγου.

Ήδη με τη διαρκή αρωγή της διοίκησης της ΠΑΕ, ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος βιώνει αγωνιστική αναγέννηση, διατηρώντας δικαίως το χαρακτηρισμό του πολυαθλητικού Συλλόγου που ιστορικά αποτέλεσε τη βάση της δημοφιλίας του!

Στις βασικές προτεραιότητες της ΠΑΕ ανήκει η απόδοση τιμών στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, το γήπεδο της Λεωφόρου. Ήδη βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη ενός συνολικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει φιλικό παιχνίδι, κοινωνικές εκδηλώσεις και μια σειρά ενεργειών που θα κρατήσουν άσβεστη τη μνήμη του «Απόστολος Νικολαΐδης»