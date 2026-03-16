Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την έλλειψη συγκέντρωσης της ΑΕΚ που άφησε τσάμπα τέσσερις βαθμούς σε δύο εκτός έδρας ματς και για το πάθημα που πρέπει να γίνει μάθημα ενόψει play offs.

Λίγες μέρες μετά τη σαρωτική εμφάνιση στο Τσέλιε, όπου καθάρισε από το πρώτο ματς την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League, η ΑΕΚ προσγειώθηκε με την ισοπαλία κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι και είδε να συγκατοικεί ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ΑΕΚ έμπαινε στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας με πέντε παιχνίδια στα οποία ήταν το φαβορί. Ήδη όμως στα δύο από τα τέσσερα, καθώς απομένει το τελευταίο με την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, η Ένωση γκέλαρε με τρόπο που πρέπει να την κάνει να... χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο και να τη θυμώνει. Λάθη από έλλειψη συγκέντρωσης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο που κόστισαν στο σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς τέσσερις βαθμούς και στέρησαν από τους κιτρινόμαυρους τη δυνατότητα να έχουν ένα προβάδισμα στην κορυφή.

Στον Βόλο η ΑΕΚ έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ από φτηνά ατομικά λάθη. Μια απρόσεκτη απομάκρυνση του Ρότα έφερε το πρώτο γκολ και άλλη μια απρόσεκτη αμυντική αντίδραση του Πήλιου που βρήκε την μπάλα με το χέρι έφερε το πέναλτι για να κυνηγάει η ΑΕΚ πάλι στο σκορ και να καταφέρει να σώσει τον βαθμό στην τελευταία φάση των καθυστερήσεων. Χθες στο Περιστέρι πάλι αντίστοιχη έλλειψη συγκέντρωσης σε δύο στατικές φάσεις του Ατρόμητου αυτή τη φορά, στέρησαν από την Ένωση άλλους δύο βαθμούς. Αφύλακτος ο Μήτογλου στο δεύτερο δοκάρι για να μείνει η ΑΕΚ πίσω στο σκορ, το ίδιο και ο Μουτουσαμί σε φάση σχεδόν... copy paste για να δεχθεί την ισοφάριση ενώ είχε καταφέρει να γυρίσει το ματς μέσα σε έξι λεπτά.

Σίγουρα κάποια γκέλα θα ήταν φυσιολογικό να γίνει στην τελική ευθεία, ωστόσο στη σούμα, οι τέσσερις χαμένοι βαθμοί στα παιχνίδια με Βόλο και Ατρόμητο είναι πολλοί και ο τρόπος με τον οποίο χάθηκαν, πρέπει να πεισμώσει τους παίκτες της ΑΕΚ και να τους αφήνει ένα μεγάλο μάθημα. Ότι πάντα ανεξαρτήτως αντιπάλου, είτε η ΑΕΚ παίζει στην Ευρώπη, είτε στην Ελλάδα, η συγκέντρωση θα πρέπει να παραμένει από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό στον απόλυτο βαθμό. Ειδικά όταν πλησιάζουν τα play offs έχοντας τους ανταγωνιστές ισόβαθμους με αυτήν στην κορυφή. Κάτι που σημαίνει ότι πλέον άλλα παρόμοια λάθη απαγορεύονται.

Δεν χάθηκε κάτι, όμως απαγορεύεται η ΑΕΚ να επαναλάβει τέτοια λάθη

Δεδομένα κρίνοντας μετά τη συνολική εμφάνιση στο Περιστέρι, κάποιες επιλογές του Νίκολιτς στην ενδεκάδα δεν βγήκαν. Για παράδειγμα έπαιξε μεγάλο ρόλο η απουσία του Πινέδα πλάι στον Μαρίν στο πρώτο μέρος, δεν τράβηξε καθόλου και η επιλογή του Λιούμπισιτς στη δεξιά πλευρά, ενώ επιβεβαιώνεται γιατί ο Πένραϊς δεν έχει καταφέρει να πάρει φανέλα βασικού στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Νίκολιτς έκανε τις παρεμβάσεις του λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους περνώντας τον Πινέδα και τον Ζοάο Μάριο αντί των Μάνταλου και Λιούμπισιτς, με τους κιτρινόμαυρους να έχουν καλύτερη ανάπτυξη. Στο πρώτο μέρος, όμως, με εξαίρεση το δυναμικό ξεκίνημα με τις δύο ευκαιρίες των Μάνταλου και Μουκουντί η ΑΕΚ επιθετικά δεν εμφανίστηκε μέχρι τις καθυστερήσεις με το ακυρωθέν γκολ του Βάργκα και την ευκαιρία του Κοϊτά.

Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο μέρος με τον εκτελεστή Γιόβιτς να γυρνάει το παιχνίδι μέσα σε λίγα λεπτά φτάνοντας τα 19 γκολ μέσα στη σεζόν. Όμως οι κιτρινόμαυροι την αυτοπεποίθηση που είχαν φτιάξει σε εκείνο το σημείο δεν την εκμεταλλεύτηκαν και είδαν με έναν φτηνό τρόπο τον Ατρόμητο να ισοφαρίζει άμεσα, φεύγοντας με έναν βαθμό μόνο από το Περιστέρι απέναντι σε ένα σκληροτράχηλο σύνολο, όπως αναγνώρισε και ο Νίκολιτς. Σαν να μην έφτανε αυτό ήρθε στις καθυστερήσεις και η ατυχία με το διπλό δοκάρι των Μουκουντί και Γιόβιτς. Η ΑΕΚ το κυνήγησε ως το τέλος με τη νοοτροπία νικητή που έχει αναπτύξει φέτος με τον Νίκολιτς, όμως τα δώρα που έδωσε στην άμυνα της στοίχισαν την γκέλα.

Εν κατακλείδι προφανώς και δεν χάθηκε τίποτα για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, όμως η Ένωση δεν έχει πλέον κανένα περιθώριο να επαναλάβει λάθη αντίστοιχα με αυτά του Περιστερίου ή του Βόλου. Τα λάθη αυτά ναι μεν δεν την άφησαν πίσω να κυνηγάει, αλλά από την άλλη της στέρησαν έναν βαθμολογικό «αέρα» στη μάχη του τίτλου και αυτό, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, πρέπει να της γίνει μάθημα. Πλέον θα κάνει πολύ καλό στην ψυχολογία της να πάρει μια δεύτερη πειστική νίκη με την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια (εκτός από το ότι είναι πολύ σημαντικό για τη συγκομιδή της στην ειδική βαθμολογία της UEFA), πριν κλείσει την κανονική διάρκεια στο πρωτάθλημα με το must win παιχνίδι με την Κηφισιά πάλι στο σπίτι της για να μπει ακριβώς από την ίδια αφετηρία με τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στα καθοριστικά play offs που θα κρίνουν τον τίτλο.