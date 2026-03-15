Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να περάσει από το Περιστέρι με κεκτημένη ταχύτητα από την Σλοβενία. Αν και ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ με τα 2 γκολ του Γιόβιτς, τελικά... άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στο 2-2 με τον Ατρόμητο. Διπλό δοκάρι στο 93' για την Ενωση.

Στάση Περιστέρι για την ΑΕΚ, η οποία άφησε δύο βαθμούς στο ισόπαλο 2-2 με τον Ατρόμητο και πλέον ισοβαθμεί μαζί με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην κορυφή. Η Ένωση κυνηγούσε το σκορ από το πρώτο μέρος, με τους Περιστεριώτες να παίρνουν το προβάδισμα με τον Μήτογλου. Ο Γιόβιτς με δύο προσωπικά του γκολ μέσα σε έξι λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο γύρισε το παιχνίδι για την ΑΕΚ, όμως ο Ατρόμητος απάντησε γρήγορα ισοφαρίζοντας με τον Μουτουσαμί για το τελικό 2-2. Από ένα γκολ ακυρώθηκε σε Ατρόμητο και ΑΕΚ (σε Μπάκου και Βάργκα) για οφσάιντ, δύο δοκάρια για την ΑΕΚ στην ίδια φάση στις καθυστερήσεις με Μουκουντί και Γιόβιτς!

Ατρόμητος – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Δύο πρώην κιτρινόμαυροι ξεκίνησαν στην ενδεκάδα του Ατρόμητου καθώς ο Ντούσαν Κέρκεζ έδωσε φανέλα βασικού στους Μήτογλου και Τσούμπερ. Ο Γκουγκεσασβίλι ήταν στην εστία, οι Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μήτογλου και Κίνι τετράδα στην άμυνα, οι Καραμάνης και Μουτουσαμί ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής και οι Γιουμπιτάνα, Ουκάκι και Μπάκου τριάδα πίσω από τον προωθημένο Τσούμπερ. Στην ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς αναμενόταν να προχωρήσει σε λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με την ενδεκάδα που επέλεξε με την Τσέλιε έχοντας τρία διαφορετικά πρόσωπα. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, ο Πένραϊς επιλέχθηκε αυτή τη φορά στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Ρότα να διατηρείται στο δεξί, ενώ οι Ρέλβας και Μουκουντί ήταν ξανά το δίδυμο των στόπερ. Ο Μάνταλος ξεκίνησε πλάι στον Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Πινέδα να μένει στον πάγκο, ο Κοϊτά παρέμεινε στη μία πτέρυγα, ο Λιούμπισιτς ξεκίνησε αυτή τη φορά στην άλλη όπως ήταν το επικρατέστερο, με τους Γιόβιτς και Βάργκα να ξεκινάνε ξανά στην κορυφή της επίθεσης.

Ο πρώην κιτρινόμαυρος Μήτογλου έριξε στα σχοινιά την ΑΕΚ, ακυρώθηκαν γκολ σε Μπάκου και Βάργκα

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έβγαλε δύο πολύ καλές στιγμές στα πρώτα δύο λεπτά για να πάρει το προβάδισμα, με τον Μάνταλο να βλέπει τον Γκουγκεσασβίλι να αποκρούει το σουτ που επιχείρησε και τον Μουκουντί να πιάνει την κεφαλιά στο κόρνερ που ακολούθησε, με τον γκολκίπερ του Ατρόμητου να είναι ξανά σε ετοιμότητα. Η Ένωση, ωστόσο, παρότι συνέχισε να κυκλοφορεί την μπάλα και να έχει την κατοχή δεν δημιουργούσε άλλες επικίνδυνες καταστάσεις καθώς οι επιλογές στην τελική πάσα ήταν κακές, ενώ δεν διέθετε ένταση και γρήγορη σκέψη στο τελευταίο τρίτο.

Οι κιτρινόμαυροι δεν δέχονταν απειλές από τον Ατρόμητο πέρα από ένα πλασέ του Γιουμπιτάνα στο 8' που δεν βρήκε στόχο, όμως από ένα λάθος του Μουκουντί στο 28' λίγο έλειψε να το εκμεταλλευτούν οι Περιστεριώτες, όμως ο Στρακόσα μπλόκαρε το σουτ του Ουκάκι. Πέντε λεπτά αργότερα όμως ο Ατρόμητος δεν άφησε αυτή τη φορά ανεκμετάλλευτη την κακή αμυντική συμπεριφορά σε στατική φάση και πήρε το προβάδισμα με έναν πρώην κιτρινόμαυρο. Ο Τσούμπερ κέρδισε το φάουλ, ο Ούρονεν γέμισε στο δεύτερο δοκάρι και ο Μήτογλου που έμεινε ανενόχλητος έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους. Μάλιστα τέσσερα λεπτά αργότερα ο Τσούμπερ απείλησε με νέα στατική μπάλα εκτελώντας απευθείας το φάουλ, το οποίο πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Η ΑΕΚ είχε χάσει τη συγκέντρωσή της και ο Ατρόμητος άγγιξε το δεύτερο γκολ στο 43'. Μετά από λάθος του Μάνταλου στη μεσαία γραμμή, ο Καραμάνης προχώρησε και έπιασε ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, με τον Στρακόσα να αποκρούει και την μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο. Στην επαναφορά ο Μπάκου σκόραρε, αλλά το γκολ δεν μέτρησε καθώς ήταν εκτεθειμένος. Η Ένωση αφυπνίστηκε στο τέλος του πρώτου μέρους, όμως δεν μπόρεσε να φτάσει στην ισοφάριση. Στο 45' ο Μαρίν εκτέλεσε γλυκά το φάουλ, ο Ρέλβας έπιασε την κεφαλιά και ο Βάργκα σκόραρε, αλλά το τέρμα δεν μέτρησε καθώς ο Ούγγρος φορ ήταν σε θέση οφσάιντ, ενώ στις καθυστερήσεις σε μια αντεπίθεση ο Κοϊτά πλάγια μέσα από την περιοχή σούταρε άουτ.

Ο Γιόβιτς γύρισε το ματς για την ΑΕΚ, απάντησε ο Μουτουσαμί, δύο δοκάρια για την Ένωση στις καθυστερήσεις

Ο Νίκολιτς λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους έβγαλε Μάνταλο και Λιούμπισιτς, ρίχνοντας στο ματς Πινέδα και Ζοάο Μάριο, με τον Ατρόμητο να βγάζει τελική στο 50' με πλασέ του Τσούμπερ που μπλόκαρε εύκολα ο Στρακόσα. Η Ένωση είχε μπει σχετικά καλά, όπως και στο πρώτο μέρος, όμως δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί κάποιες στατικές φάσεις που κέρδισε. Αυτό που συνέχιζε να λείπει από τους κιτρινόμαυρους ήταν η σωστή συνεργασία στο τελευταίο τρίτο με την άμυνα του Ατρόμητου να μην αφήνει χώρους. Όμως μια στιγμή ήταν αρκετή για τον Γιόβιτς για να φέρει το ματς στα ίσια. Ο Σέρβος φορ της ΑΕΚ μέσα στην περιοχή είδε το κενό και με ένα εξαιρετικό δεξί πλασέ βρήκε δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 63'.

Ένα δυνατό σουτ του Μπάκου έξω από την περιοχή πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Στρακόσα στο 67' και η ΑΕΚ που είχε πάρει και αυτοπεποίθηση μετά την ισοφάριση έφτασε στην ανατροπή στο 69' με δεύτερο προσωπικό γκολ του Γιόβιτς. Ο Ρότα πέρασε την μπάλα κάθετα για τον Κοϊτά, αυτός γύρισε μέσα στην περιοχή και στο δεύτερο δοκάρι ο Γιόβιτς εκτέλεσε για το 1-2 της Ένωσης. Ωστόσο, ο Ατρόμητος βρήκε γρήγορα απάντηση τιμωρώντας την Ένωση ξανά από στατική φάση. Στο 71' ο Ούρονεν εκτέλεσε το κόρνερ και στο δεύτερο δοκάρι ο Μουτουσαμί με σουτ στην κίνηση ισοφάρισε σε 2-2.

Ο Νίκολιτς πέρασε στο παιχνίδι τον Πήλιο αντί του Πένραϊς και τον Ελίασον αντί του Μαρίν, φέρνοντας τον Ζοάο Μάριο στον άξονα. Η ΑΕΚ μπαίνοντας στα τελευταία λεπτά πίεζε για να ξαναπάρει το προβάδισμα και στο 85' έχασε μεγάλη ευκαιρία με εκτέλεση κόρνερ του Ζοάο Μάριο και κεφαλιά του Βάργκα, με τον Γκουγκεσασβίλι να αποκρούει κρατώντας το 2-2, ενώ ένα λεπτό αργότερα το σκαστό σουτ του Ρέλβας πέρασε δίπλα από το κάθετο.

Ο Νίκολιτς έριξε και τον Κουτέσα αντί του Κοϊτά λίγο πριν τη συμπλήρωση των 90' με την ΑΕΚ στο 93' να στέκεται άτυχη καθώς στην ίδια φάση βρήκε δύο φορές το δοκάρι! Ο Ζοάο Μάριο εκτέλεσε το κόρνερ, ο Μουκουντί με κεφαλιά βρήκε το οριζόντιο και στην εξέλιξη της φάσης και το σουτ του Γιόβιτς σταμάτησε στο δοκάρι με το 2-2 να παραμένει ως το τέλος και τον Μήτογλου στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων να βλέπει την κεφαλιά του να περνάει πάνω από τα δοκάρια.

MVP: Ο Γιόβιτς επέστρεψε στα γκολ. Εξαιρετικό πλασέ το πρώτο, ψύχραιμη εκτέλεση στο δεύτερο, αλλά δεν έφταναν στην ΑΕΚ για να πάρει το διπλό.

Στο ύψος τους: Ο Ούρονεν που έβγαλε δύο ασίστ σε δύο εκτελέσεις στατικών φάσεων για τον Ατρόμητο, καλό ματς από τον Μουτουσαμί στη μεσαία γραμμή του Ατρόμητου, ενώ ήταν αυτός που σκόραρε το τέρμα της ισοφάρισης για τους Περιστεριώτες.

Αδύναμος κρίκος: Πολύ κακό ματς από τον Λιούμπισιτς στη δεξιά πλευρά. Σωστά αντικαταστάθηκε λίγο μετά την έναρξη του β' μέρους.

Η γκάφα: Οι γκάφες για την ακρίβεια που έκανε η ΑΕΚ στις δύο στατικές φάσεις του Ατρόμητου στα γκολ που δέχθηκε. Κάκιστη αμυντική συμπεριφορά των κιτρινόμαυρων και στις δύο στιγμές.

Το στραγάλι: Σωστά ακυρώθηκαν για οφσάιντ μέσω VAR τα γκολ των Μπάκου και Βάργκα. Ο Ευαγγέλου γενικά δεν είχε κάποια δύσκολη φάση στο ματς, ωστόσο είχε αρκετές λάθος αποφάσεις σε φάουλ που έδωσε.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ άφησε δύο βαθμούς στο Περιστέρι καθώς πληγώθηκε από δύο κάκιστες αντιδράσεις της σε δύο στατικές φάσεις του Ατρόμητου. Η Ένωση ήταν μέτρια ως κακή στο πρώτο μέρος χωρίς εντάσεις και γρήγορη σκέψη στο τελευταίο τρίτο απέναντι στον σκληροτράχηλο Ατρόμητο. Στο δεύτερο ο Γιόβιτς με δύο προσωπικά του γκολ γύρισε το παιχνίδι, όμως οι Περιστεριώτες βρήκαν γρήγορα απάντηση. Άτυχη στο φινάλε η ΑΕΚ με δύο δοκάρια στην ίδια φάση.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Κίνι, Καραμάνης, Μουτουσαμί (89' Τσακμάκης), Γιουμπιτάνα (62' Τσαντίλας), Μπάκου (79' Πνευμονίδης), Ουκάκι (89' Τζοβάρας), Τσούμπερ

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (77' Πήλιος), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν (77' Ελίασον), Μάνταλος (52' Ζοάο Μάριο), Κοϊτά (88' Κουτέσα), Λιούμπισιτς (52' Πινέδα), Γιόβιτς, Βάργκα