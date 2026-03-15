Superleague, η βαθμολογία: Ξανά τριπλή υπόθεση η κορυφή!

Η ισοπαλία της ΑΕΚ και οι νίκες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ έφεραν νέα δεδομένα στην βαθμολογία, καθώς μια αγωνιστική πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου και οι τρεις μοιράζονται την κορυφή!

Η ΑΕΚ ξεκίνησε το ματς στο Περιστέρι γνωρίζοντας πως με ματς λιγότερο είναι στο -1 από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ζητούμενο ήταν η νίκη που θα την έφερνε ξανά μόνη πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα, μια αγωνιστική πριν από το φινάλε. Τελικά το τρίποντο δεν ήρθε για την Ένωση, με το 2-2 κόντρα στον μαχητικό Ατρόμητο!

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα να επιβληθεί του Λεβαδειακού, που μετά τον αποκλεισμό του από τον τελικό του Κυπέλλου δείχνει να έχει... ξεφουσκώσει αγωνιστικά. Οι Θεσσαλονικείς πήραν το τρίποντο με το 3-0 που διαμόρφωσαν τα γκολ των Τάισον, Γερεμέγεφ και Χατσίδη. Η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου «κλείνει» την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος την ερχόμενη Κυριακή στο Πανθεσσαλικό όπου θα αντιμετωπίσει τον Βόλο.

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (25η)

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3

Πανσερραϊκός – Αρης 0-0

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης 1-1

Κηφισιά – Βόλος 2-0

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 3-0

Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ



Η βαθμολογία της 25ης αγωνιστικής

1. ΠΑΟΚ 57

2. Ολυμπιακός 57

3. AEK 57

4. Παναθηναϊκός 45 (24 αγ.)

-------------------------------------

5. Λεβαδειακός 39

6. Άρης 30

7. ΟΦΗ 29

8. Ατρόμητος 29

--------------------------------------

9. Βόλος 28

10. Κηφισιά 27

11. Παναιτωλικός 24 (24 αγ.)

12. ΑΕΛ Novibet 22

13. Αστέρας Τρίπολης 17

14. Πανσερραϊκός 16



H επόμενη αγωνιστική (26η – τελευταία κανονικής περιόδου)

Κυριακή 22 Μαρτίου

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

ΑΕΚ – Κηφισιά

Αρης – ΟΦΗ

Βόλος – ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΤΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ 7ΜΜ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.