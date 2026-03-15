Νίκολιτς: «Πληρώσαμε το τίμημα από αφελή αντιμετώπιση και έλλειψη συγκέντρωσης»

Όσα δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το 2-2 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Η ΑΕΚ άφησε δύο βαθμούς στο Περιστέρι στο ισόπαλο 2-2 με τον Ατρόμητο, με τον Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του ματς να στέκεται και στον φθηνό τρόπο που έδωσαν οι κιτρινόμαυροι τις δύο στατικές φάσεις, αλλά και στην έλλειψη συγκέντρωσης που παρουσίασαν σε αυτές.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Μια συναρπαστική αναμέτρηση. Η μπάλα ανεβοκατέβαινε. Δεν είχαμε την απαραίτητη τύχη. Στο 93' είχαμε μια απίστευτη ευκαιρία, με δύο δοκάρια. Αφήνουμε δύο βαθμούς και πληρώνουμε το τίμημα έλλειψης αμυντικής συγκέντρωσης στις στατικές φάσεις. Ήταν αφελής η αντιμετώπισή μας και δεν είχαμε συγκέντρωση. Είμαστε η καλύτερη ομάδα στη λίγκα στην άμυνα, αλλά δεν είχαμε συγκέντρωση. Ήμασταν καλύτεροι, ο Ατρόμητος είναι μια οργανωμένη ομάδα, ο Ντούσαν κάνει καλή δουλειά. Δεχθήκαμε ένα δεύτερο τέρμα μετά το δεύτερο δικό μας. Ήταν ανεπίτρεπτο. Κάποιοι παίκτες δεν ήταν στο επιθυμητό επίπεδο στην αμυντική λειτουργία. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για την υποστήριξη.

Επίσης να προσθέσω δύο πράγματα. Αν όλες οι ομάδες έπαιζαν με τόσο πάθος όπως ο Ατρόμητος, δεν έχω κάποιο πρόβλημα που το λέω, αυτό θα ήταν καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν ένα ματς με ένταση, δύναμη και αυτό βοηθά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όσο για τον διαιτητή έκανε καλή δουλειά, δεν έκανε λάθη και έπρεπε να το πω αυτό».

Για το πως θα συνεχίσει η ΑΕΚ από εδώ και πέρα με τις συνεχόμενες αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Είναι μια κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σε όλη τη χρονιά. Πρέπει να τσεκάρω γιατί κάποιοι παίκτες που έπαιξαν πριν μερικές μέρες ήταν σε καλύτερη κατάσταση από κάποιους που δεν είχαν παίξει. Σε φυσική κατάσταση οι παίκτες είναι σε θέση να παίζουν κάθε τρεις μέρες».

Για το αν θεωρεί ότι τα λάθη στα ματς με Βόλο και Ατρόμητο ήρθαν από κούραση ή έλλειψη συγκέντρωσης: «Δεν έχουν κοινό οι αναμετρήσεις. Στον Βόλο παίξαμε άσχημα. Σήμερα δεν ήταν κακή η εμφάνισή μας. Παίξαμε σε μια ισχυρή έδρα, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, αντιμετωπίσαμε και έναν καλό τερματοφύλακα. Είχαμε έλλειψη συγκέντρωση στις στατικές φάσεις και στο πως δημιουργήθηκαν και στον τρόπο που τις αντιμετωπίσαμε. Και έτσι αφήσαμε δύο βαθμούς».